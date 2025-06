AEREO

I dati sui voli ENIT confermano il ruolo dell’Italia nel turismo, in arrivo 27 milioni di passeggeri

Boom di voli per l’Italia nell’estate 2025: secondo i dati ENIT, si stimano 18,6 milioni di arrivi internazionali e 8,4 milioni di voli interni. L’Italia supera la Francia anche nel traffico aereo turistico e diventa la meta più desiderata per chi viaggia in aereo.

Cresce il turismo aereo: +17,9% di voli verso l’Italia

L’estate 2025 sarà caratterizzata da un numero senza precedenti di voli turistici diretti verso l’Italia.

Le ultime analisi ENIT indicano un aumento significativo del traffico aereo, con 27 milioni di passeggeri attesi: 18,6 milioni provenienti da voli internazionali e 8,4 milioni da voli domestici.

L’aumento della domanda per l’Italia è pari al +17,9% rispetto al 2024. Un dato che colloca il nostro Paese tra le destinazioni più richieste al mondo, preceduto solo dalla Spagna e davanti a Francia e Turchia.

L’Italia supera la Francia nel traffico aereo turistico

L’incremento dei voli turistici verso l’Italia conferma il sorpasso sulla Francia anche sul fronte del traffico aereo. Le prenotazioni per i mesi estivi tra giugno e settembre hanno già superato i 10,6 milioni di voli internazionali in arrivo, con una spesa stimata superiore ai 10 miliardi di euro.

“L’Italia è la meta più desiderata per chi vola in vacanza – ha dichiarato la Ministra del Turismo Daniela Santanchè –. Dopo aver superato la Francia nel 2024, oggi la battiamo anche per numero di aerei estivi. Ma vogliamo fare ancora meglio, rendendo questi risultati strutturali e sostenibili”.

Aeroporti: ecco dove atterrano più voli turistici

I principali aeroporti italiani registrano numeri record di passeggeri:

Roma Fiumicino : 4,6 milioni di passeggeri in arrivo

: 4,6 milioni di passeggeri in arrivo Milano Malpensa : 3,1 milioni

: 3,1 milioni Napoli Capodichino : 2,1 milioni

: 2,1 milioni Catania Fontanarossa : 2 milioni di passeggeri nazionali e internazionali

: 2 milioni di passeggeri nazionali e internazionali Palermo Punta Raisi : 1,6 milioni

: 1,6 milioni Venezia Marco Polo : 1,7 milioni

: 1,7 milioni Bergamo Orio al Serio : 1,3 milioni

: 1,3 milioni Bologna Marconi : 1,1 milioni

: 1,1 milioni Bari Palese : 1,1 milioni

: 1,1 milioni Firenze Peretola: 600 mila

In particolare, la Sicilia si distingue per il volume di aerei turistici in arrivo, con un forte incremento su Catania e Palermo.

ENIT: i voli confermano il ruolo dell’Italia nel turismo

Ivana Jelinic, AD di ENIT spiega che il volume dei voli dimostra la forza dell’Italia come hub turistico internazionale. Il traffico aereo è una leva fondamentale per lo sviluppo dei territori e l’economia turistica. La nostra rete aeroportuale sta rispondendo in modo eccellente alla domanda crescente.

La domanda di voli turistici verso l’Italia è oggi uno dei principali indicatori del successo del nostro Paese nel panorama globale del turismo. La stagione estiva 2025 vedrà milioni di passeggeri volare verso le nostre città d’arte, coste e borghi, confermando l’Italia come una delle destinazioni più scelte per le vacanze in aereo.

