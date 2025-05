AEREO

Ecco come limitare i ritardi con l’aumento dei voli aerei

Con l’aumento dei voli in tutta Europa, Eurocontrol, lancia un piano operativo per l’estate 2025 per contenere i ritardi e migliorare l’efficienza delle rotte aeree.

I voli in Europa sono in forte crescita: +5% rispetto al 2024, con previsioni di ulteriore aumento durante l’estate 2025. Un incremento che mette sotto pressione il traffico aereo europeo e richiede un’azione coordinata.

Per questo motivo, Eurocontrol, in accordo con tutti gli stakeholder operativi, ha definito un piano strategico per gestire i voli estivi e ridurre i ritardi, che rischiano di penalizzare compagnie e passeggeri.

Voli estate 2025: le aree più a rischio ritardi

I centri di controllo più critici per i voli dell’estate 2025 saranno quelli di Marsiglia, Monaco, Karlsruhe, Atene, Macedonia, Budapest, Barcellona, Siviglia e Zagabria.

In queste aree si registrano già carenze di capacità di gestione del traffico aereo che potrebbero causare ritardi generalizzati, soprattutto nei voli internazionali e turistici.

Le stime Eurocontrol mostrano che, senza interventi, i ritardi medi dei voli potrebbero aumentare. L’attuazione delle nuove misure potrà ridurli, migliorando l’esperienza di volo per milioni di passeggeri.

Il piano Eurocontrol per gestire i voli estate

Le cinque azioni chiave del piano Eurocontrol per gestire al meglio i voli nell’estate 2025:

Fornire la capacità concordata nei centri di controllo

Limitare gli impatti del maltempo sui voli

Creare piani di volo realistici

Dare priorità al primo volo della giornata

Garantire orari realistici per i voli in partenza e in arrivo

Queste misure, se applicate da compagnie aeree, aeroporti e fornitori di servizi di navigazione, possono rendere i voli più puntuali e ridurre sensibilmente il numero di tratte in ritardo.

#thinkNetwork: agire insieme per voli più efficienti

Con la campagna #thinkNetwork, Eurocontrol richiama tutti i soggetti coinvolti a comportarsi come una rete europea unica per la gestione dei voli. La collaborazione è essenziale per ridurre le criticità operative e garantire voli puntuali anche nei periodi di picco.

Costi dei ritardi: l’impatto sui voli

Un solo giorno con oltre 200.000 minuti di ritardo può generare un impatto economico di circa 20 milioni di euro, con conseguenze evidenti: voli in ritardo anche di 30 minuti, disservizi e perdita di connessioni.

Come migliorare i voli nel lungo termine

Per garantire voli più affidabili anche dopo il 2025, Eurocontrol punta su tre direttrici:

Assunzione di nuovi controllori di volo

Revisione dello spazio aereo europeo

Adozione di tecnologie innovative per la gestione dei voli

L’aumento dei voli in estate 2025 rappresenta una sfida concreta per il sistema di gestione del traffico aereo europeo. Con il piano Eurocontrol e alla collaborazione di tutti gli attori della filiera, è possibile contenere i ritardi e offrire voli più fluidi e puntuali.

