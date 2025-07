AEREO

Novità importanti per i collegamenti dei voli aerei in continuità territoriale dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona. Sono tre le compagnie aeree che hanno presentato offerta per gestire i voli in continuità territoriale con partenza dall’aeroporto di Ancona-Falconara verso Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli.

Lunedì 30 giugno 2025, alle ore 15:30, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative alla gara indetta da Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) per l’affidamento dei servizi voli aerei in regime di oneri di servizio pubblico da e per Ancona, con validità dal 1° novembre 2025 per un periodo di due anni.

Le tratte dei voli interessate sono le seguenti:

Ancona – Roma Fiumicino e ritorno

Ancona – Milano Linate e ritorno

Ancona – Napoli e ritorno

Tre compagnie aeree in gara: DAT, Sky Alps e Volotea

Per le prime due rotte, Ancona–Roma e Ancona–Milano, sono pervenute tre offerte. Due invece le offerte presentate per la rotta Ancona–Napoli.

Ecco i dettagli delle compagnie aeree candidate e delle tratte di interesse:

DAT (Danish Air Transport): ha presentato offerta per i voli Ancona – Roma Fiumicino e Ancona – Milano Linate .

(Danish Air Transport): ha presentato offerta per i voli e . Sky Alps : ha presentato offerta per tutti i voli, ovvero Roma, Milano e Napoli , da e per Ancona.

: ha presentato offerta per tutti i voli, ovvero , da e per Ancona. Volotea: anche la compagnia spagnola è in gara per l’intero pacchetto di voli in continuità territoriale.

Le rotte dei voli in continuità all’aeroporto di Ancona saranno assegnate per un periodo di due anni, con avvio previsto dal 1° novembre 2025.

Voli in continuità territoriale: una garanzia per la mobilità nelle Marche

L’attivazione di voli in continuità territoriale rappresenta un elemento strategico per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini marchigiani e favorire lo sviluppo economico e turistico della regione. Grazie a questo meccanismo, i viaggi vengono sostenuti economicamente dallo Stato, assicurando frequenze regolari e tariffe accessibili, anche in assenza di condizioni di piena redditività commerciale.

Prossimi step: la Commissione Enac valuterà le offerte

L’Enac ha reso noto che le offerte saranno ora valutate da una Commissione appositamente costituita, che si riunirà a breve per individuare il vettore o i vettori aggiudicatari. L’obiettivo è quello di garantire un servizio efficiente, regolare e affidabile su tutte le rotte strategiche da e per l’aeroporto di Ancona-Falconara.

Continua a leggere: Sconto voli residenti Sicilia con ITA Airways: tutto su prenotazione e rimborso