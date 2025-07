AEREO

Il traffico aereo europeo continua a recuperare terreno rispetto ai livelli pre-pandemia. Secondo l’EUROCONTROL European Aviation Overview relativo alla settimana dal 23 al 29 giugno 2025, la media giornaliera ha raggiunto 34.821 voli, il 99% dei livelli del 2019 e in crescita del +4% rispetto al 2024.

Voli in crescita, sotto stress il controllo del traffico aereo

Sebbene l’andamento sia positivo, permangono criticità. I ritardi ATFM en-route (gestione del flusso del traffico aereo durante la fase di volo) sono cresciuti del +41% rispetto alla settimana precedente, toccando una media di 101.634 minuti al giorno, equivalenti a 2,9 minuti di ritardo per volo. I principali fattori sono stati:

Carenze di personale e capacità dei controllori di volo (51%)

(51%) Condizioni meteo avverse (36%)

Francia, Germania e Spagna sono i Paesi che hanno registrato i maggiori disservizi nei voli, con centri di controllo come Marseille, Reims e Karlsruhe in difficoltà per traffico intenso e temporali convettivi.

Italia tra i Paesi con le migliori performance

Tra i Top 10 Stati europei per numero di voli, l’Italia ha registrato un’ottima performance:

4.839 voli giornalieri (+2% rispetto alla settimana precedente)

(+2% rispetto alla settimana precedente) +5% sul 2024

+10% rispetto al 2019

Tra i big, solo Paesi come Polonia (+21%), Grecia (+19%) e Turchia (+15%) hanno fatto meglio in termini di crescita rispetto al periodo pre-Covid.

Aeroporti: Istanbul il più trafficato, Roma Fiumicino con più voli

Nel ranking degli aeroporti più trafficati, Istanbul si conferma in vetta con 1.553 voli al giorno, seguito da Parigi CDG e Francoforte. Ma è Roma Fiumicino a brillare, superando del +3% i dati del 2019.

Al contrario, Amsterdam Schiphol perde terreno (-7% rispetto alla settimana precedente), penalizzato dal vertice NATO e dalla conseguente riduzione della capacità operativa.

Compagnie aeree: Ryanair guida, ma Wizz Air è la più dinamica

Tra i principali vettori, Ryanair domina con 3.654 voli giornalieri, segnando un impressionante +40% rispetto al 2019. Spiccano anche:

Wizz Air (+41% sul 2019)

(+41% sul 2019) Turkish Airlines (+13%)

(+13%) easyJet (+5% sul 2024, ma ancora -3% rispetto al 2019)

KLM, SAS e British Airways mostrano invece segnali di contrazione rispetto al periodo pre-pandemico.

Puntualità in miglioramento

Nonostante l’aumento dei ritardi ATFM, la puntualità operativa dei voli è migliorata:

Arrivi puntuali : 71,7% (+13,2 punti rispetto al 2024)

: 71,7% (+13,2 punti rispetto al 2024) Partenze puntuali: 63,7% (+13,5 punti)

Sono dati migliori anche rispetto al 2019 (+0,9pp e +1,1pp), segno di una gestione complessiva più efficiente.

Aumenti anche nei voli intercontinentali

Anche i collegamenti con il resto del mondo segnano segnali di crescita:

Europa–Nord America : +3,2% sui voli per gli USA, +5,7% per il Canada

: +3,2% sui voli per gli USA, +5,7% per il Canada Europa–Asia/Pacifico : +24% sul 2019, grazie alla ripresa dei flussi con Cina e Kazakistan

: +24% sul 2019, grazie alla ripresa dei flussi con Cina e Kazakistan Europa–Medio Oriente: ancora -25% rispetto al 2024 a causa della crisi regionale

Jet fuel, costo in aumento

Infine, dal lato dei costi operativi, il prezzo del carburante per jet è salito a 2,19 USD/gallone al 27 giugno, registrando un +7% in due settimane e toccando il massimo annuo il 20 giugno (2,39 USD/gallone). L’aumento è legato ai tagli OPEC+ e alla volatilità del mercato globale.

