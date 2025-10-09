AEREO

La decisione dell’Assemblea ICAO e l’impatto sui voli internazionali

L’Assemblea dell’ICAO (International Civil Aviation Organization) ha approvato la decisione del Consiglio direttivo che condanna la Russia e la Corea del Nord per le ripetute interferenze radio (RFI) al Global Navigation Satellite System (GNSS), riconosciute come violazioni della Convenzione sui voli dell’aviazione civile internazionale del 1944.

Queste interferenze costituiscono una minaccia diretta alla sicurezza dei voli dell’aviazione civile internazionale, riducendo l’affidabilità dei sistemi di navigazione satellitare utilizzati dagli aeromobili in tutto il mondo.

Interferenze GNSS e rischi operativi per i voli

Il GNSS rappresenta un’infrastruttura critica per la gestione del traffico aereo globale. La precisione del segnale è indispensabile per le operazioni dei voli commerciali e civili, soprattutto durante le fasi di decollo, avvicinamento e atterraggio.

Le interferenze provenienti dal territorio russo e nordcoreano, attraverso attività di jamming e spoofing, determinano degrado del segnale, perdita di integrità e falsificazione dei dati. Ciò aumenta il livello di rischio per la sicurezza operativa dei voli internazionali.

Condanna e richiami per la protezione dei voli

Con due Risoluzioni, l’Assemblea ICAO ha:

Condannato Russia e Corea del Nord per la violazione della Convenzione di Chicago.

Richiamato entrambi gli Stati a cessare immediatamente le interferenze ai voli dell’aviazione civile .

. Ribadito la validità della Risoluzione A41-8, che stabilisce la protezione delle frequenze GNSS da ogni disturbo dannoso.

L’Assemblea ha inoltre deplorato il mancato adeguamento dei due Paesi alle richieste già formulate dal Consiglio ICAO.

Sicurezza degli aerei in volo come priorità internazionale

La decisione dell’ICAO riafferma la necessità di preservare la stabilità del GNSS per garantire la sicurezza dei voli internazionali. La protezione da interferenze intenzionali è un obiettivo primario per la continuità operativa dell’aviazione civile e per la salvaguardia dei passeggeri.

