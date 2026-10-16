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Guasto alla rete dati che gestisce il controllo dei voli: pesanti disagi negli aeroporti italiani, da Fiumicino a Malpensa. Salvini in contatto con Enav. Alla paralisi del traffico si aggiunge lo sciopero EasyJet di 24 ore. Ecco cosa sta succedendo e quali sono i diritti dei passeggeri.

Voli cancellati, partenze rinviate anche di diverse ore. Forti disagi negli aeroporti italiani, dove un guasto alla rete di trasmissione dati di Enav ha costretto a ridurre del 50% la capacità di gestione del traffico aereo nazionale. Una limitazione decisa per motivi di sicurezza che sta provocando ritardi e cancellazioni in numerosi scali.

Il problema riguarda l’infrastruttura utilizzata per supportare i servizi di controllo del traffico aereo. Interessa l’intero territorio nazionale. Le difficoltà sono iniziate durante la notte. Al mattino la situazione si è aggravata.

Oggi è in programma anche uno sciopero di 24 ore del personale EasyJet. Questo rischia di aumentare ulteriormente i disagi per chi deve viaggiare.

Guasto Enav, traffico aereo ridotto del 50%: cosa è successo

Enav ha individuato anomalie nella rete geografica di trasmissione dati utilizzata per i servizi di controllo dei voli.

I problemi alla rete Enav sono cominciati nella notte. Fino alle 6 del mattino il traffico aereo è stato gestito senza particolari difficoltà. Poi, con l’aumento dei voli in partenza e il guasto ancora irrisolto, sono scattate le prime limitazioni.

Dalle 6 del mattino Enav ha iniziato a limitare il traffico aereo. Il guasto alla rete dati non era ancora stato risolto e, con l’aumento dei voli, la capacità di gestione è scesa di circa il 50%.

Non significa che sia stato cancellato un aereo su due, ma che partenze e arrivi devono essere diluiti, con ritardi che finiscono per accumularsi negli aeroporti.

Enav ha escluso un attacco hacker o un sabotaggio. Il problema è stato individuato nella rete di trasmissione dati. Resta da chiarire cosa abbia provocato il guasto.

Nel frattempo la società sta utilizzando collegamenti alternativi per evitare ulteriori blocchi e far decollare quanti più aerei possibile, compresi quelli diretti verso destinazioni intercontinentali.

Voli cancellati e ritardi oggi: gli aeroporti più colpiti

Le conseguenze del guasto si sono fatte sentire rapidamente negli aeroporti italiani. I ritardi in alcuni casi hanno raggiunto diverse ore.

A Roma Fiumicino voli cancellati e ritardi tra 15 e 60 minuti.

Problemi anche negli aeroporti lombardi. A Milano Malpensa le attese per alcune partenze hanno superato le due ore. A Linate sono stati registrati ritardi superiori a un’ora.

Disagi all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove il volo Ryanair delle 6.50 per Trapani è decollato con circa un’ora e mezza di ritardo. Un’ora e venti minuti di attesa anche per il collegamento verso Berlino.

Ancora più pesante la situazione a Lamezia Terme, dove alcuni voli hanno accumulato ritardi di tre o quattro ore. Segnalata anche la cancellazione di un volo Ryanair proveniente da Torino.

Ripercussioni sul traffico anche al Trieste Airport, con un collegamento da Fiumicino cancellato e una partenza per Milano Linate rinviata di alcune ore.

Si tratta di dati riferiti alle prime ore della giornata, destinati a cambiare in base all’evoluzione del guasto e alla progressiva ripresa delle operazioni.

Salvini segue la situazione: il Ministero in contatto con Enav

Sui disagi che stanno interessando il traffico aereo nazionale è intervenuto anche il ministro MIT Matteo Salvini.

Il Ministero ha comunicato di essere in contatto con Enav fin dalle prime ore del mattino. Si stanno approfondendo le cause tecniche delle anomalie seguendo le conseguenze sull’operatività degli aeroporti.

Il ministero resta in contatto con Enav per seguire gli sviluppi del guasto e cercare di ridurre i disagi negli aeroporti. Sui tempi di ripristino, però, non ci sono ancora indicazioni precise. Chi deve partire nelle prossime ore rischia quindi di trovare nuovi ritardi, anche su voli che al momento risultano regolari.

Sciopero EasyJet oggi 16 ottobre: voli a rischio per 24 ore

Ai problemi di Enav si aggiunge lo sciopero del personale EasyJet, previsto proprio per oggi, venerdì 16 ottobre. La protesta dura 24 ore, dalla mezzanotte alle 23.59, e potrebbe lasciare a terra altri passeggeri, tra voli cancellati e partenze in ritardo.

Lo sciopero prevede comunque due fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In questi orari devono essere effettuati i voli garantiti, anche se il guasto alla rete Enav potrebbe provocare ulteriori ritardi.

La presenza contemporanea dello sciopero e delle limitazioni operative legate al guasto Enav rende però più difficile prevedere l’andamento delle partenze.

Per questo motivo è consigliabile controllare lo stato del proprio volo sui canali ufficiali della compagnia. L’Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti per lo sciopero EasyJet del 16 ottobre.

Cosa fare se il volo è in ritardo o viene cancellato

Per chi deve partire nelle prossime ore, l’indicazione più importante è non dare per scontato che il proprio collegamento sia regolare, anche se inizialmente risulta confermato.

Il primo controllo va effettuato attraverso il sito o l’app della compagnia aerea. In caso di disservizio è opportuno conservare biglietto, carta d’imbarco, comunicazioni ricevute ed eventuali ricevute delle spese sostenute.

Chi ha una coincidenza deve prestare particolare attenzione alle modifiche degli orari, perché i ritardi accumulati in uno scalo possono ripercuotersi anche sui voli successivi.

La priorità resta il ripristino della rete di trasmissione dati utilizzata da Enav. Fino al ritorno alla piena operatività, la situazione negli aeroporti italiani potrà continuare a subire variazioni.

Per i passeggeri, intanto, il 16 ottobre rischia di diventare una delle giornate più difficili dell’autunno per il trasporto aereo nazionale.

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