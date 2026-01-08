AEREO

I voli cancellati e in ritardo che stanno creando disagi a migliaia di passeggeri in Europa non dipendono solo da fattori esterni come maltempo, neve e ghiaccio, ma anche da problemi strutturali del controllo del traffico aereo.

A puntare il dito è Ryanair, che segnala una carenza di personale ATC e una gestione considerata inadeguata nei periodi di massimo traffico.

Tra il 22 e il 31 dicembre oltre 3.200 voli hanno registrato ritardi evitabili, coinvolgendo più di 600.000 passeggeri in uno dei momenti più intensi dell’anno per gli spostamenti aerei.

Perché le compagnie aeree stanno cancellando i voli

Molti voli cancellati non sono soppressi per scelta delle compagnie, ma perché i centri di controllo del traffico aereo non riescono a gestire il volume di traffico programmato. Quando mancano controllori di volo disponibili, il numero di decolli e atterraggi autorizzati è ridotto per motivi di sicurezza.

Secondo Ryanair, Spagna e Francia risultano i Paesi più critici, responsabili rispettivamente del 34% e del 31% dei ritardi ATC registrati nel periodo considerato, seguiti da Portogallo e Germania.

Come sapere quali voli sono stati cancellati o sono in ritardo

In presenza di voli cancellati e in ritardo legati a limiti del controllo del traffico aereo, le modifiche operative vengono decise a livello centrale dagli enti ATC. Le compagnie ricevono indicazioni di riduzione del traffico e sono costrette ad adeguare l’operativo, cancellando o ritardando alcune rotte.

Secondo Ryanair, la mancanza di una pianificazione adeguata del personale ATC rende difficile garantire la regolarità dei voli nei momenti di picco, anche quando la domanda è prevista con largo anticipo.

Cosa succede se ti cancellano il volo per problemi ATC

Quando un volo viene cancellato a causa del controllo del traffico aereo, la decisione non dipende dalla compagnia ma da vincoli operativi esterni. Questa situazione si ripete soprattutto durante festività e fine settimana ad alta intensità di traffico, con effetti a catena sull’intero sistema.

I passeggeri si trovano così ad affrontare attese prolungate, coincidenze perse e difficoltà nei rientri, in particolare nei grandi hub europei.

Controllo del traffico causa voli cancellati e in ritardo

Il tema dei voli cancellati e in ritardo ha assunto anche una dimensione politica. Ryanair chiede un intervento delle istituzioni comunitarie, accusando la Commissione europea di non aver ancora avviato una riforma efficace del sistema ATC.

Nel mirino delle critiche è finita anche la presidente Ursula von der Leyen, chiamata a intervenire per ridurre ritardi e cancellazioni considerati evitabili.

I disagi per i passeggeri nei periodi di punta

I voli cancellati e in ritardo hanno colpito famiglie, lavoratori e passeggeri con bambini piccoli proprio nei giorni di maggiore afflusso. Secondo Ryanair, molti di questi disservizi sarebbero stati evitabili con una gestione più efficiente delle risorse ATC.

L’amministratore delegato Eddie Wilson ha definito inaccettabile che centinaia di migliaia di passeggeri subiscano disagi ripetuti per problemi noti da anni, ribadendo la necessità di interventi immediati.

Come sapere quali voli sono cancellati o in ritardo?

Le cancellazioni dovute a limiti del controllo del traffico aereo sono decise dagli enti ATC e comunicate alle compagnie, che aggiornano di conseguenza il proprio operativo.

Perché le compagnie aeree stanno cancellando i voli?

Secondo Ryanair, molte cancellazioni dipendono dall’impossibilità per il controllo del traffico aereo di gestire il volume di voli programmato, a causa della carenza di controllori nei periodi di punta.

Cosa succede se ti cancellano il volo?

In caso di cancellazione legata all’ATC, il volo è soppresso per motivi operativi esterni alla compagnia, con ripercussioni sull’intero sistema dei collegamenti.

Perché ci sono così tanti voli in ritardo in Europa?

I voli in ritardo sono collegati, secondo Ryanair, a problemi strutturali del controllo del traffico aereo europeo, che fatica a garantire un numero adeguato di controllori nei momenti di massimo afflusso.

Leggi anche: Voli cancellati per neve in Europa: aeroporti bloccati e disagi