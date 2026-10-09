AEREO

Quando un aeroporto chiude o un volo viene cancellato, il problema non riguarda soltanto chi resta a terra.

Le compagnie aeree devono trovare alternative, assistere i passeggeri e affrontare costi che, durante le emergenze, possono crescere rapidamente. È su questo terreno che Value Group punta a rafforzare la propria presenza internazionale.

Dal 13 al 15 ottobre 2026 l’azienda parteciperà come Gold Sponsor al World Aviation Festival, alla Feira Internacional de Lisboa (FIL), in Portogallo.

L’evento riunirà oltre 4.500 professionisti e 600 relatori del settore. Il punto d’incontro con Value Group sarà nel padiglione 1, stand 1-180.

Value Group: RUBIK, la tecnologia per le emergenze aeree

Al centro della partecipazione c’è RUBIK, l’ecosistema digitale sviluppato per coordinare le irregolarità operative, conosciute nel settore come IROPS. L’obiettivo è collegare assistenza ai passeggeri, gestione delle riprotezioni, monitoraggio in tempo reale e controllo delle spese in un unico processo.

Fra le soluzioni presentate figurano strumenti di self-handling, che permettono ai viaggiatori di svolgere autonomamente alcune procedure durante una disruption. Per gli operatori aeroportuali significa poter ridurre le attività manuali e seguire con maggiore precisione ogni fase dell’emergenza.

Per chi perde una coincidenza, questa integrazione può tradursi in risposte più rapide su nuove prenotazioni, eventuali pernottamenti e altri servizi disponibili, evitando passaggi ripetuti tra sportelli e diversi canali di assistenza.

Eruzione Etna e costi delle compagnie aeree

La strategia di Value Group combina coordinamento globale e interventi sul territorio. Secondo i dati aziendali, il network comprende oltre 90 partner e più di 430 aeroporti nel mondo, con attività operative disponibili 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Un esempio arriva dall’attività eruttiva dell’Etna: Value Group ha gestito circa 350 voli e assistito 60.000 passeggeri attraverso quattro aeroporti. Situazioni di questo tipo mostrano quanto contino la velocità delle decisioni e la collaborazione tra scali, compagnie e fornitori.

C’è poi il tema economico. Attraverso tariffe flat-rate e meccanismi di copertura del rischio, Value Group propone maggiore prevedibilità dei costi di assistenza quando le cancellazioni aumentano e trovare servizi diventa più difficile.

“Tecnologia, operations, passenger experience e controllo dei costi devono lavorare all’interno di un unico modello integrato”, affermano i co-CEO Thomas Sergnese e Daniele Bocchieri.

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