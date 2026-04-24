AEREO

La crisi del carburante e le tensioni internazionali stanno sollevando nuove domande tra chi viaggia: se un volo viene cancellato, si ha sempre diritto al rimborso? E quando scatta la compensazione economica?

A fare chiarezza è Assoviaggi Confesercenti, che ha ricostruito il quadro delle regole europee applicabili in questa fase di incertezza.

Rimborso sempre garantito, anche con la crisi carburante

Se il volo salta, il passeggero non resta senza tutele. Il Regolamento (CE) n. 261/2004 prevede il rimborso del biglietto oppure un’alternativa, come la riprotezione su un altro volo o il rientro.

Questo vale in ogni caso, anche se la cancellazione è legata a problemi di carburante o a una crisi internazionale. Su questo aspetto non ci sono eccezioni: la compagnia deve comunque offrire una delle opzioni previste.

Il nodo vero è la compensazione

Il tema più delicato riguarda invece la compensazione economica, cioè l’indennizzo aggiuntivo previsto dalla normativa europea. Qui la situazione cambia, perché non è sempre dovuta.

Non sempre scatta l’indennizzo. La compagnia può evitarlo solo se prova che la cancellazione è legata a eventi eccezionali che non poteva gestire.

Negli anni, però, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ristretto molto questo concetto. Non basta che un evento sia imprevisto: deve essere davvero fuori dal controllo della compagnia. Per questo, problemi tecnici o scioperi interni non sono stati considerati sufficienti per evitare il pagamento.

Carburante: non tutto è “eccezionale”

Ed è proprio qui che entra in gioco il tema del jet fuel. Secondo Assoviaggi, l’aumento dei prezzi del carburante non può essere usato come giustificazione: rientra nel normale rischio d’impresa delle compagnie.

Il discorso potrebbe essere diverso in caso di vera e propria carenza di carburante, ma anche in questo caso non c’è un automatismo. Se la compagnia avrebbe potuto organizzarsi per tempo, la compensazione potrebbe comunque essere dovuta.

A livello europeo, la posizione è ancora in evoluzione e sono attesi chiarimenti ufficiali per evitare interpretazioni divergenti tra compagnie e passeggeri.

Agenzie di viaggio: assistenza sì, responsabilità no

Un altro punto spesso frainteso riguarda il ruolo delle agenzie di viaggio. Anche quando il biglietto è stato acquistato tramite intermediari, la responsabilità resta della compagnia aerea.

Le agenzie possono aiutare il cliente con informazioni e supporto, ma non sono tenute a rimborsare né a pagare eventuali compensazioni.

Cosa tenere a mente

In questo scenario, il quadro è più chiaro di quanto sembri. Il rimborso del biglietto non è in discussione e spetta sempre. La vera differenza la fa la compensazione, che dipende dalle motivazioni concrete della cancellazione e da quanto queste siano davvero fuori dal controllo della compagnia.

Per i passeggeri, conoscere questa distinzione è fondamentale per evitare confusione e far valere i propri diritti in caso di disservizi.

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