Voli cancellati in Europa per la neve: da Amsterdam a Parigi, aeroporti bloccati, ritardi e migliaia di passeggeri fermi. L’ondata di maltempo invernale che sta attraversando il Nord e il Centro del continente sta provocando pesanti ripercussioni sul traffico aereo, con numerosi voli cancellati e collegamenti sospesi.

Amsterdam, aeroporto di Schiphol paralizzato

La situazione più grave si registra nei Paesi Bassi. All’aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam, neve, ghiaccio e vento hanno costretto le autorità a cancellare circa 800 voli. Migliaia di passeggeri, a causa dei voli cancellati, sono rimasti bloccati all’interno dello scalo, dove per far fronte all’emergenza sono state allestite brandine per la notte.

I voli cancellati riguardano in gran parte collegamenti operati da KLM, ma l’aeroporto non esclude ulteriori stop, considerando l’elevato numero di decolli e atterraggi programmati. Negli scali regionali la situazione resta variabile, con disagi a Rotterdam-L’Aia, mentre a Eindhoven l’operatività è più regolare.

Trasporti ferroviari in difficoltà nei Paesi Bassi

Il maltempo non sta colpendo soltanto gli aerei. La rete ferroviaria olandese è fortemente rallentata a causa delle basse temperature e del ghiaccio sugli scambi. In diverse tratte i treni non circolano o viaggiano con forti limitazioni, mentre i collegamenti ad alta velocità verso il Belgio risultano temporaneamente sospesi.

Belgio sotto la neve, disagi a Bruxelles-Zaventem

Nevicate diffuse stanno interessando anche il Belgio. All’aeroporto di Bruxelles-Zaventem si registrano ritardi e circa 40 voli cancellati. Le autorità invitano i passeggeri a informarsi prima di mettersi in viaggio e a presentarsi con largo anticipo negli scali.

L’allerta meteo resta alta per il rischio di ghiaccio sulle strade e sulle piste, con possibili ulteriori disagi nelle prossime ore.

Francia, Parigi imbiancata e voli cancellati

In Francia la neve ha colpito in particolare l’area dell’Île-de-France. A Parigi, gli aeroporti di Charles de Gaulle e Orly stanno subendo pesanti ripercussioni, con oltre 100 voli cancellati e numerosi ritardi. Anche la viabilità cittadina risulta fortemente compromessa, con mezzi pubblici ridotti e traffico in tilt.

Regno Unito, effetti a catena sul traffico aereo

L’ondata di gelo continua a creare problemi con voli cancellati anche nel Regno Unito. In Scozia restano in vigore allerte per neve e ghiaccio, mentre diversi aeroporti britannici registrano ritardi e cancellazioni, anche a causa delle difficoltà negli hub europei come Amsterdam e Parigi.

Voli cancellati per maltempo, cosa devono fare i passeggeri

In caso di voli cancellati per la neve, è consigliabile controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto e contattare la compagnia aerea. Anche se il maltempo rientra tra le circostanze eccezionali, i passeggeri hanno comunque diritto all’assistenza, come pasti, bevande e, se necessario, sistemazione in hotel, oltre alla possibilità di rimborso o riprotezione.

