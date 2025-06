AEREO

Traffico dei voli aerei nel Nord Ovest in tilt, ecco cosa è successo

Voli cancellati e dirottati a causa di un guasto radar nel Nord Ovest: disagi negli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova. Spazio aereo temporaneamente chiuso.

Voli cancellati e dirottati per guasto radar nel Nord Ovest

Nella serata di sabato 28 giugno, un guasto tecnico al centro di controllo radar ha causato il blocco parziale dello spazio aereo e dei voli sopra Lombardia, Piemonte e Liguria.

Il problema ha avuto immediati effetti sul traffico aereo, con volumi di traffico ridotti e numerosi voli cancellati e dirottati.

I disservizi si sono rapidamente estesi a cinque aeroporti: Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle, Genova Cristoforo Colombo

Molti dei voli previsti in arrivo e in partenza sono cancellati o spostati verso altri aeroporti. Molti passeggeri dei voli sono rimasti a terra in attesa di nuove comunicazioni.

Blackout della rete radar e trasmissione dati dei voli

Il blocco del radar aereo è provocato da un malfunzionamento nella rete. La piattaforma digitale che collega il Centro radar Enav agli aeroporti e ai sistemi di gestione del traffico aereo.

La rete consente lo scambio continuo di dati radar sulla posizione degli aerei; aggiornamenti meteo operativi; messaggi diretti ai piloti.

L’interruzione del servizio, attorno alle 21:00, ha compromesso la possibilità di garantire un controllo sicuro degli aerei de dei voli, obbligando le autorità a limitare l’attività. Centinaia di voli cancellati e dirottati in poche ore.

Voli cancellati e dirottati: l’impatto sugli aeroporti e sui passeggeri

Le conseguenze del guasto al radar aereo si sono fatte sentire subito sui voli. All’aeroporto di Milano Malpensa e Orio al Serio, numerosi voli internazionali sono cancellati, mentre quelli già in volo sono stati dirottati verso scali alternativi, come Bologna, Verona o Venezia.

Anche all’aeroporto di Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo, i passeggeri hanno subito ritardi prolungati, con partenze rinviate e voli cancellati senza preavviso.

Quando torneranno operativi gli aeroporti?

Al momento, non è disponibile una tempistica ufficiale per la risoluzione del guasto. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la funzionalità completa della rete radar, ma l’intervento richiede controlli di sicurezza approfonditi prima di consentire il ritorno alla normale operatività.

Nel frattempo, i voli cancellati e dirottati continuano ad aumentare, con ripercussioni anche nella programmazione dei voli delle prime ore di domenica 29 giugno.

Cosa devono fare i viaggiatori coinvolti

Chi ha un volo da o verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova deve verificare lo stato del volo sul sito della compagnia o dell’aeroporto.

Richiedere assistenza per eventuali riprotezioni o rimborsi nel caso di voli cancellati o modificati.

