AEREO

All’Aeroporto di Salerno cancellati i voli su sette rotte. Federalberghi segnala mancanza di promozione e collegamenti e chiede un piano concreto per rilanciare voli e turismo.

La decisione di sospendere i voli su sette collegamenti aerei e mantenerne solo quattro, verso Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Vienna, segna una battuta d’arresto per l’Aeroporto di Salerno e per l’intero comparto turistico.

Aeroporto di Salerno: crisi dei voli invernali

L’Aeroporto di Salerno, inaugurato tra grandi aspettative per il rilancio del turismo locale, si trova ora a dover fronteggiare una riduzione drastica dei voli.

“Non c’è nulla di fisiologico nel downgrade dell’Aeroporto di Salerno”, ha dichiarato il presidente di Federalberghi Salerno, Antonio Ilardi, commentando la decisione delle compagnie aeree. Secondo Ilardi, la sospensione di gran parte dei voli invernali non è il risultato di dinamiche di mercato, ma di errori di gestione e di mancanza di strategia da parte delle istituzioni e della società di gestione.

L’Aeroporto, aggiunge Federalberghi, avrebbe potuto consolidare il proprio ruolo nel sistema del turismo campano se supportato da un piano coordinato di promozione dei voli e da collegamenti efficienti con le località turistiche più note della provincia.

Aeroporto di Salerno e Federalberghi: “Senza promozione i voli sono destinati a diminuire”

Il Presidente di Federalberghi Ilardi individua due cause principali del calo dei voli all’Aeroporto di Salerno: la mancanza di azioni promozionali efficaci e la scarsità di collegamenti interni con il territorio provinciale. Senza un piano di comunicazione stabile e senza infrastrutture di collegamento adeguate, avverte Federalberghi, è difficile mantenere voli regolari e attirare nuove compagnie.

L’associazione ricorda di aver chiesto più volte una campagna congiunta per promuovere l’Aeroporto di Salerno e i suoi voli nelle città collegate, coinvolgendo operatori turistici, enti locali e Gesac.

Voli cancellati e turismo in difficoltà

La cancellazione dei voli all’Aeroporto di Salerno ha ripercussioni dirette sul turismo e sull’economia locale. Ogni rotta sospesa riduce la possibilità di arrivi internazionali e limita l’accesso rapido alle mete turistiche salernitane. Le strutture ricettive della Costiera Amalfitana, del Cilento e della stessa città di Salerno rischiano di perdere importanti flussi di visitatori.

Secondo Federalberghi, la provincia sta pagando il prezzo di un ritardo nella pianificazione dei collegamenti e di un’insufficiente collaborazione tra enti.

“Un aeroporto senza voli”, afferma Ilardi, “non è un’infrastruttura utile. È un’occasione mancata”. Per questo motivo, Federalberghi chiede un piano operativo immediato che riporti nuovi voli all’Aeroporto di Salerno e che renda lo scalo competitivo con altri aeroporti del Sud Italia.

Le responsabilità istituzionali e la posizione della Camera di Commercio

Nel suo intervento, Ilardi ha richiamato la Camera di Commercio di Salerno e diversi enti pubblici provinciali ad azioni concrete. Bisogna promuovere i voli e il brand dell’Aeroporto di Salerno partecipando a fiere e campagne turistiche. La Camera di Commercio ha redatto un piano strategico non ancora operativo.

Molti Comuni, aggiunge Ilardi, continuano a investire in eventi locali che per ora non generano flussi turistici significativi. Serve una promozione coordinata dell’aeroporto e dei suoi collegamenti aerei.

Il Comune di Salerno ha mostrato una reale attenzione alla questione, collaborando con le associazioni di categoria per salvaguardare i voli esistenti e lavorare a nuove tratte.

Manifesto per il Turismo: le proposte Federalberghi per l’Aeroporto di Salerno

Federalberghi ha definito una serie di misure concrete per sostenere i voli e il ruolo dell’Aeroporto di Salerno come hub del turismo campano.

Il documento propone un modello di sviluppo articolato su quattro linee guida:

Marketing e comunicazione unitaria.

Creare un brand territoriale forte, promuovere i voli dell’Aeroporto di Salerno nei mercati nazionali ed esteri, partecipare alle fiere del turismo e avviare campagne promozionali online mirate. Collegamenti veloci e affidabili.

Attivare linee dirette tra l’aeroporto e le principali mete turistiche, istituire una stazione ferroviaria interna e garantire trasporti frequenti anche nei giorni festivi, così da rendere più accessibili i voli. Riqualificazione dell’offerta ricettiva.

Favorire investimenti per la modernizzazione degli alberghi, anche di piccole dimensioni, e sostenere la digitalizzazione delle strutture. Valorizzazione del patrimonio culturale.

Creare pacchetti integrati tra voli e visite ai siti culturali, promuovendo eventi che contribuiscano alla destagionalizzazione del turismo salernitano.

Voli Aeroporto di Salerno

Federalberghi si dice pronta a collaborare con Regione, Gesac e operatori del turismo per definire un piano di rilancio dei voli dell’Aeroporto di Salerno, fondato su concretezza e cooperazione.

L’obiettivo è garantire una programmazione annuale stabile dei voli, che consenta ai turisti di pianificare viaggi verso Salerno e al territorio di beneficiare di una continuità economica durante tutto l’anno.

L’Aeroporto, sottolinea Federalberghi, non deve essere un’infrastruttura stagionale, ma una piattaforma permanente per lo sviluppo del turismo provinciale.

Aeroporto di Salerno e turismo

Il ruolo dell’Aeroporto rappresenta un pilastro per la crescita turistica del Mezzogiorno. Grazie ai voli diretti, la provincia di Salerno può collegarsi ai principali mercati europei, favorendo l’arrivo di turisti stranieri e il rilancio dell’economia locale.

Per raggiungere questo obiettivo servono investimenti mirati, una governance condivisa e una forte sinergia tra istituzioni pubbliche e settore privato.

Federalberghi ribadisce che l’Aeroporto di Salerno e i suoi voli possono diventare il vero motore del turismo campano se sostenuti da politiche coordinate e interventi immediati.

Continua a leggere. Aeroporti dove si mangia meglio nel mondo: Roma al terzo posto