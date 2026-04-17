Voli, allarme cancellazioni: carburante solo per 6 settimane
Ecco cosa potrebbe succedere ai voli in Europa nei prossimi mesi
I voli in Europa rischiano cancellazioni. Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, le scorte di carburante per aerei basterebbero per appena sei settimane.
Se le forniture non verranno ripristinate rapidamente, già tra maggio e giugno potrebbero scattare cancellazioni diffuse, con effetti immediati su turismo ed economia.
Voli e crisi energetica: il nodo dello Stretto di Hormuz
Alla base della crisi dei voli c’è il blocco dello Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il trasporto di petrolio e carburanti.
Prima dell’escalation geopolitica:
- circa il 75% del carburante aereo importato in Europa proveniva dal Medio Oriente
- una quota rilevante transitava proprio da questa rotta
La riduzione dei flussi ha quindi un impatto diretto sulla capacità di garantire continuità.
Voli sostenuti da importazioni straordinarie
Per evitare un collasso immediato dei voli, l’Europa ha aumentato le importazioni da altri Paesi, in particolare dagli Stati Uniti.
- quasi il 40% del carburante importato ad aprile arriva dagli USA
- la media degli ultimi due anni era circa 3%
Nonostante questo aumento record, le forniture restano insufficienti a coprire il fabbisogno, lasciando aperto il rischio di carenze nei mesi estivi.
Voli a rischio cancellazione: deficit e razionamenti
Le prospettive sono preoccupanti:
- possibile deficit strutturale del 30-35% di carburante
- rischio di centinaia di voli cancellati ogni giorno
- introduzione di razionamenti negli aeroporti
Le scorte disponibili sono limitate:
- alcuni Paesi hanno autonomia di appena 8-10 giorni
- molti aeroporti dispongono di riserve per 3-5 giorni
Aumento dei prezzi e tagli delle compagnie
La crisi del carburante incide direttamente sui voli anche dal punto di vista economico. Il prezzo del jet fuel è raddoppiato rispetto a febbraio, aumentando i costi operativi.
Il gruppo Lufthansa ha già avviato una riduzione della capacità, con meno aeromobili e una revisione dell’offerta, segnale concreto delle difficoltà del settore.
Europa: una rete disomogenea
Non tutti i voli in Europa saranno colpiti allo stesso modo. Il sistema presenta forti differenze:
- la Spagna ha una maggiore capacità di raffinazione ed è meno esposta
- il Regno Unito dipende dalle importazioni per circa il 65% del fabbisogno
Le istituzioni europee stanno valutando interventi per garantire la continuità dei voli, tra cui il rafforzamento della produzione e un migliore coordinamento delle forniture.
Voli estate 2026: cosa succederà
Per evitare disservizi durante il picco dei voli estivi, l’Europa dovrebbe sostituire almeno il 75% delle forniture perse. Tuttavia, secondo gli esperti, l’attuale incremento delle importazioni difficilmente basterà.
Se la situazione non migliorerà, l’estate 2026 potrebbe essere caratterizzata da:
- riduzione viaggi disponibili
- aumento dei prezzi dei biglietti
- maggiore instabilità operativa
I voli in Europa si trovano di fronte a una sfida senza precedenti legata alla disponibilità di carburante. La forte dipendenza da forniture esterne e da rotte strategiche come lo Stretto di Hormuz espone il sistema a rischi elevati.
Senza un rapido miglioramento del contesto internazionale, i prossimi mesi potrebbero segnare una fase critica , con conseguenze dirette su passeggeri e compagnie aeree.
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