AEREO

I dettagli per volare in Israele, Iran, Libano e Mar Rosso

Guerra: ultime notizie sui voli in Medio Oriente. La sicurezza nei cieli in Medio Oriente è sotto costante monitoraggio da parte della Commissione europea e dell’EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea).

Le autorità analizzano ogni evoluzione di ogni conflitto durante la guerra per garantire la massima sicurezza per i voli.

Modifiche dei voli nelle zone di guerra

Voli Israele e Iran

A seguito di recenti sviluppi, come accordi di cessate il fuoco e una riduzione delle tensioni, il gruppo di valutazione dei rischi per la sicurezza aerea dell’UE ha deciso di non prorogare, oltre il 31 gennaio 2025, i bollettini informativi per i voli sulle zone di conflitto relativi a Israele e Iran.

Questi bollettini sono ora sostituiti da note informative dedicate che evidenziano i rischi residui per i voli in quelle aree.

Aerei Libano

È stata prorogata fino a marzo 2025 la validità dell’attuale CZIB per i voli nello spazio aereo libanese.

Nuove note informative EASA per i voli in Medio Oriente

Aggiornamenti del 31 gennaio 2025: L’EASA ha emesso nuove note informative per migliorare la sicurezza dei voli nella regione a causa della guerra:

Israele e lo spazio aereo limitrofo (entro 100 miglia nautiche): attenzione ai rischi operativi.

(entro 100 miglia nautiche): attenzione ai rischi operativi. Iran: si raccomanda di effettuare solo voli diurni .

si raccomanda di effettuare . Mar Rosso meridionale: estesa la nota informativa esistente per la sicurezza dei voli.

Monitoraggio continuo della sicurezza dei voli

La Commissione europea, l’EASA e gli Stati membri, a causa della guerra, continueranno a valutare ogni evoluzione per proteggere i voli e gli operatori aerei dell’UE.

Sul sistema di allerta per le zone di guerra dell’UE e sulle misure di mitigazione del rischio per i voli: Informazioni sulle zone di conflitto | EASA.

Continua a leggere: Wizz Air riprende i voli dall’Italia per Tel Aviv: tutte le informazioni utili