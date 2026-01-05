AEREO

Il guasto di sistema ha causato cancellazioni, dirottamenti e disagi ai passeggeri

Voli Aeroporto di Bergamo Orio al Serio ancora in ritardo oggi, 5 gennaio 2026, dopo il guasto di sistema che ha colpito il sistema di avvicinamento strumentale dello scalo, provocando cancellazioni, dirottamenti e riprogrammazioni dei voli tra il 3 e il 4 gennaio.

Nonostante il progressivo ripristino delle funzionalità tecniche, la situazione operativa risulta ancora condizionata dagli effetti accumulati nei giorni precedenti, in un periodo caratterizzato da traffico particolarmente intenso per le festività.

Ritardi e cancellazioni dei voli a Orio al Serio

I voli Aeroporto di Bergamo Orio al Serio hanno subito forti ripercussioni a seguito del guasto tecnico che ha limitato la capacità dello scalo di gestire atterraggi e decolli in condizioni di sicurezza.

La riduzione dell’operatività ha comportato ritardi prolungati, cancellazioni e numerosi dirottamenti verso altri aeroporti, con conseguenze dirette sui passeggeri in partenza e in arrivo. Anche nella giornata del 5 gennaio, la necessità di riallineare la programmazione continua a incidere sulla puntualità dei voli.

Il chiarimento di Enac

In merito ai disservizi registrati, Enac ha precisato che il sistema di avvicinamento strumentale ILS non rientra nella gestione diretta dell’ente, ma è di competenza del fornitore dei servizi di navigazione aerea. Di conseguenza, il guasto che ha causato i disagi non è imputabile a Enac.

L’ente ha tuttavia seguito con attenzione l’evolversi della situazione presso l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio, monitorando sia gli aspetti tecnici del malfunzionamento sia quelli legati all’assistenza, all’informazione e alla riprotezione dei passeggeri coinvolti.

Il guasto al sistema ILS e il ruolo di ENAV

Il sistema ILS, fondamentale per le procedure di atterraggio soprattutto in condizioni meteorologiche avverse, è gestito da ENAV. Secondo quanto emerso, il guasto tecnico, unito al peggioramento del meteo, avrebbe determinato una prolungata paralisi operativa dello scalo bergamasco. Questo ha avuto un impatto significativo sull’attività di controllo del traffico aereo e sull’intera catena operativa, rendendo necessari interventi straordinari per garantire la sicurezza dei voli e il graduale ritorno alla normalità.

La posizione della FIT-CISL

La FIT-CISL ha chiesto con urgenza un incontro di approfondimento a ENAV per fare chiarezza sull’accaduto. Il sindacato ritiene indispensabile ottenere informazioni dettagliate sulla natura e sulle cause del guasto, sui tempi di gestione dell’emergenza e sulle procedure adottate. Particolare attenzione viene posta anche sull’impatto dell’evento sul personale e sulle misure correttive e preventive previste, considerando le possibili implicazioni a livello nazionale per il servizio di controllo del traffico aereo.

Come verificare lo stato dei voli all’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio

In una fase ancora caratterizzata da possibili variazioni operative, i passeggeri sono invitati a controllare con frequenza lo stato dei voli Aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Sul sito ufficiale dello scalo è disponibile la sezione dedicata ai voli in tempo reale, dove vengono indicati compagnia aerea, numero di volo, destinazione o provenienza, orario previsto e aggiornamenti su eventuali ritardi o cancellazioni. Questo strumento resta essenziale per pianificare gli spostamenti e ridurre i disagi.

