Voli aerei, via libera alla vendita dei biglietti per animali domestici in cabina fino a 30kg con le linee operative approvate dal Mit.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato l’approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell’ENAC il 7 novembre.

Il provvedimento introduce un quadro operativo chiaro per le compagnie impegnate nei voli aerei, così da consentire l’accoglienza di animali domestici fino a 30 chilogrammi in cabina passeggeri.

Inoltre, il nuovo indirizzo supera i precedenti limiti di peso e risponde alla crescente richiesta dei viaggiatori che desiderano volare insieme ai propri animali, mantenendo standard di sicurezza e comfort.

Voli aerei e nuove linee ENAC per gli animali domestici

Le linee operative recepiscono l’esperienza maturata durante le prime sperimentazioni avviate nei mesi scorsi, poiché diversi test hanno consentito di verificare procedure, spazi e modalità di gestione degli animali domestici a bordo.

A settembre, infatti, ITA Airways ha effettuato un volo dimostrativo con due cani di media taglia, iniziativa che ha attirato l’attenzione del settore dei voli aerei.

A bordo erano presenti il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma e il Presidente di ITA Airways Sandro Pappalardo, confermando così il sostegno istituzionale alla nuova fase regolatoria.

Pertanto, la sperimentazione ha offerto indicazioni utili per definire procedure applicabili su scala nazionale.

Voli aerei e vendita biglietti per animali domestici in cabina

Con l’approvazione della delibera, le compagnie aeree sui voli aerei possono ora procedere alla vendita dei biglietti destinati ai passeggeri che viaggiano con animali domestici fino a 30 chilogrammi in cabina.

La misura amplia l’offerta commerciale delle compagnie e migliora la libertà di scelta dei viaggiatori, che potranno portare con sé i propri animali senza ricorrere alla stiva.

Inoltre, le compagnie possono organizzare servizi dedicati, predisporre informazioni chiare e gestire le prenotazioni in modo uniforme, così da garantire un’esperienza semplice e trasparente.

Di conseguenza, l’iniziativa apre una nuova fase per il trasporto aereo nazionale, poiché unisce innovazione normativa, tutela animale e sviluppo del mercato.

