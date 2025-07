AEREO

Leonardo, Enav e UkSATSE siglano un accordo per ricostruire il sistema di gestione del traffico aereo e dei voli in Ucraina. Firmato un Memorandum di Cooperazione per avviare il piano UARRP. Donate cinque unità radar come primo passo concreto verso la riapertura dello spazio aereo ucraino.

Voli aerei Ucraina: piano di ricostruzione con Leonardo, Enav e UkSATSE

Nell’ambito della Conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, Leonardo, Enav e UkSATSE (Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise) hanno firmato un importante Memorandum of Cooperation per il ripristino del sistema di gestione del traffico aereo e dei voli aerei in Ucraina.

Il progetto si inserisce nel quadro del Ukraine Air Traffic Management Restoration and Recovery Plan (UARRP), che punta a restituire piena operatività allo spazio aereo dell’Ucraina.

La firma segna un passo decisivo verso il ripristino dei voli aerei in Ucraina, con il coinvolgimento di attori chiave nel settore dell’aviazione civile europea.

Controllo spazio aereo e voli Ucraina

L’infrastruttura di controllo del traffico aereo ucraino è stata fortemente danneggiata a causa del conflitto in corso. Con questo accordo, Leonardo, leader europeo nei settori dell’aerospazio e della difesa, garantirà supporto tecnologico e infrastrutturale per la ricostruzione. Enav, gestore del traffico aereo italiano, offrirà consulenza operativa e know-how tecnico. UkSATSE sarà il soggetto attuatore e beneficiario finale della nuova rete radar.

L’obiettivo comune è ripristinare in sicurezza lo spazio aereo ucraino, permettendo la ripresa graduale dei voli civili in Ucraina.

Donati cinque radar per il ripristino del traffico aereo in Ucraina

A testimonianza dell’impegno concreto, Leonardo ed Enav hanno sottoscritto con UkSATSE due Accordi di Donazione per la fornitura di cinque sistemi radar primari di rotta. Questi strumenti sono fondamentali per ricostruire la capacità di sorveglianza dello spazio aereo e garantire la sicurezza dei voli aerei in Ucraina.

Si tratta di una prima fornitura simbolica ma strategica che consente l’avvio operativo del piano UARRP, contribuendo a una riapertura graduale dello spazio aereo ucraino alle operazioni civili.

Il piano UARRP: ricostruire l’autonomia dell’aviazione ucraina

Il piano UARRP non si limita alla donazione di radar, ma mira a un completo ripristino dell’infrastruttura ATM (Air Traffic Management) ucraina. Le tre parti – Leonardo, Enav e UkSATSE – collaboreranno alla pianificazione congiunta, all’esecuzione tecnica dei progetti e all’individuazione di fonti di finanziamento istituzionali.

Il Memorandum sottolinea la volontà condivisa di costruire un futuro in cui lo spazio aereo dell’Ucraina sia pienamente operativo, moderno e sicuro, in linea con gli standard europei e internazionali.

