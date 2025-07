AEREO

L’estate 2025 segna una svolta importante per i voli aerei in partenza dagli aeroporti italiani ed europei. Cambiano le regole per i controlli dei documenti, i liquidi, il bagaglio a mano e i diritti dei passeggeri. Ma non mancano criticità e incertezze.

Controllo documenti più veloce in aeroporto

Nei voli aerei in partenza dagli scali italiani non è più obbligatorio mostrare il documento d’identità al gate, accanto alla carta d’imbarco. La nuova disposizione dell’ENAC punta a semplificare e velocizzare l’accesso ai voli aerei, snellendo le operazioni pre-imbarco.

Tuttavia, secondo il Codacons, questa misura non garantisce adeguati standard di sicurezza. Un viaggiatore potrebbe salire a bordo di un volo aereo con la carta d’imbarco di un altro passeggero o camuffare il proprio aspetto. Inoltre, l’applicazione non è uniforme: alcuni aeroporti italiani continuano a richiedere il documento, generando confusione.

Liquidi nel bagaglio a mano: addio al limite dei 100 ml, ma non per tutti i voli aerei

Dal 26 luglio 2025, una nuova regola consente ai passeggeri dei voli aerei di portare nel bagaglio a mano liquidi oltre i 100 ml, senza imbustamento e senza doverli imbarcare separatamente. Questo è possibile grazie all’introduzione di scanner 3D di nuova generazione, in grado di analizzare in modo dettagliato il contenuto delle valigie.

Ma la novità riguarda solo alcuni aeroporti italiani, attualmente:

Milano Malpensa

Milano Linate

Roma Fiumicino

Bergamo Orio al Serio (data da definire)

Bologna

Torino

Catania

Negli altri scali italiani e internazionali, le vecchie restrizioni sui liquidi rimangono valide. Questo può creare problemi nei voli di ritorno o in coincidenza, dove sarà necessario imbarcare il bagaglio a mano o rinunciare a liquidi acquistati durante il viaggio.

Animali in cabina anche sopra gli 8/10 kg: novità sui voli aerei

Una delibera ENAC di maggio 2025 rivoluziona il trasporto degli animali domestici nei voli aerei. Sarà possibile portare in cabina cani e gatti sopra gli 8/10 kg, purché inseriti in trasportini omologati, assicurati al sedile e posizionati accanto al finestrino.

Tuttavia, si tratta di una misura su base volontaria: ogni compagnia aerea potrà scegliere se applicarla, stabilire le tariffe o rifiutare animali di grossa taglia. Prima di prenotare un volo aereo, è quindi fondamentale verificare le policy della compagnia.

Bagaglio a mano: l’UE introduce due colli gratuiti a bordo

Il 24 giugno 2025, la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato una proposta che impatta direttamente i voli aerei intraeuropei. Ogni passeggero avrà diritto a due bagagli personali gratuiti:

un articolo personale (zaino, borsa o borsetta)

(zaino, borsa o borsetta) un secondo bagaglio di massimo 100 cm totali (altezza + larghezza + profondità) e peso fino a 7 kg

L’obiettivo è uniformare le regole sui voli aerei in Europa, in particolare per limitare le pratiche poco trasparenti delle low cost, spesso accusate di imporre costi extra imprevisti per il bagaglio.

Ritardi e rimborsi: peggiorano le tutele per i passeggeri dei voli aerei

Il Consiglio Trasporti dell’Unione Europea ha proposto modifiche al Regolamento CE 261/2004, che disciplina gli indennizzi per ritardi nei voli aerei.

Le nuove soglie proposte prevedono:

Riduzione dell’indennizzo massimo da 600 a 500 euro

da 600 a 500 euro Rimborso solo in caso di ritardi: oltre 4 ore per voli aerei sotto i 3.500 km, oltre 6 ore per voli aerei sopra i 3.500 km

Per il Codacons, si tratta di un netto peggioramento dei diritti dei passeggeri, che renderà più difficile ottenere rimborsi in caso di disservizi o cancellazioni.

