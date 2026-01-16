AEREO

I voli aerei non hanno un prezzo unico e stabile. Chi prenota lo stesso biglietto in momenti diversi può pagare cifre molto lontane tra loro. A dirlo sono i numeri raccolti da eDreams, che nel Report Best Time to Book 2026 ha messo a confronto milioni di prenotazioni effettuate nel corso del 2025.

L’analisi mostra che il calendario conta, eccome. In alcuni mesi, in certi giorni della settimana e persino in fasce orarie specifiche, i prezzi medi dei biglietti scendono in modo netto. In altri momenti, invece, salgono senza che la destinazione o il periodo di viaggio cambino.

Quando conviene prenotare voli aerei in Italia

Per i voli aerei nazionali, l’inizio dell’anno si conferma il periodo più conveniente. Per i voli nazionali, il momento più conveniente resta l’inizio dell’anno. A gennaio il prezzo medio del biglietto è stato di 100 euro. A febbraio la media è salita a 119 euro. Da marzo in poi i valori risultano più alti.

Quando conviene prenotare voli aerei in Europa

Anche per i collegamenti europei, gennaio emerge come il mese più favorevole, con una spesa media di circa 130 euro. Subito dopo si collocano settembre, con prezzi medi intorno ai 139 euro, e maggio, che si mantiene su valori più contenuti rispetto ai mesi estivi. I dati confermano quindi che i mesi di transizione restano ideali per prenotare voli aerei in Europa a costi più bassi.

Voli aerei intercontinentali: i mesi migliori

Per i voli aerei di lungo raggio, la convenienza si sposta verso l’autunno. Sui voli intercontinentali il periodo più favorevole è stato settembre, quando il prezzo medio dei biglietti si è attestato intorno ai 400 euro. È in quel mese che le tariffe sono scese soprattutto sulle rotte verso Africa e Asia, con medie rispettivamente di 267 e 359 euro.

Per chi vola verso l’America, invece, la convenienza si sposta all’inizio dell’anno: a gennaio il costo medio è stato di 648 euro, il valore più basso registrato nel corso del 2025.

Le destinazioni più convenienti durante l’anno

Scendendo nel dettaglio delle singole tratte, gennaio ha favorito le prenotazioni verso Francia, Regno Unito e Spagna, con prezzi medi inferiori ai 150 euro.

In primavera e in estate, invece, le migliori opportunità si sono concentrate su destinazioni come Croazia e Austria, mentre agosto si è rivelato il mese più vantaggioso per volare verso gli Stati Uniti. Per chi punta alla Grecia, maggio rappresenta una buona scelta, anche se settembre ha segnato le tariffe più basse dell’anno.

Proprio l’inizio dell’autunno ha offerto numerose occasioni interessanti anche per mete come Spagna, Marocco e Tunisia, con prezzi molto vicini a quelli di gennaio. Settembre è stato inoltre il mese più conveniente per prenotare voli aerei verso Egitto e Turchia.

Il giorno migliore per prenotare voli aerei

Oltre al mese, incide anche il giorno della settimana. Il report evidenzia come il fine settimana sia spesso più favorevole rispetto ai giorni centrali. Il venerdì ha registrato i prezzi medi più bassi per i voli verso l’Africa, il sabato per le tratte europee e la domenica per i collegamenti verso America e Oceania. Per l’Asia, invece, il giorno più conveniente risulta il lunedì.

Gli orari più convenienti per prenotare

Anche l’orario di prenotazione può fare la differenza. In linea generale, le offerte migliori per i voli aerei compaiono durante la notte o nelle prime ore del mattino.

Per l’Asia, i prezzi più bassi sono stati rilevati intorno alle 2, mentre per Europa e Oceania poco dopo. Africa e America mostrano invece maggiore convenienza tra le 4 e le 7 del mattino. In alcuni periodi, come gennaio, buone tariffe sono emerse anche in fascia serale, attorno alle 20, con variazioni comunque contenute nel corso della giornata.

Prenotare in anticipo conviene sempre?

Il report conferma che prenotare in anticipo resta una strategia valida, ma non universale. Per America e Oceania, le tariffe migliori sono state registrate acquistando il biglietto con oltre 90 giorni di anticipo. Per Europa e Asia, invece, è risultato sufficiente prenotare tra uno e due mesi prima della partenza. Le tariffe più basse per l’Africa sono state rilevate anche 16–30 giorni prima della partenza.

