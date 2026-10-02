AEREO

Ad agosto i voli aerei registrano una frenata a livello mondiale. ATA ha pubblicato il 30 settembre i dati sul traffico aereo mondiale. Ad agosto 2026 si registra un calo dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2025. La flessione riguarda i passeggeri-chilometro (RPK). Questo indicatore tiene conto del numero di viaggiatori e della distanza percorsa. Non indica quindi una diminuzione equivalente del numero complessivo dei passeggeri.

A pesare sul risultato è soprattutto il Medio Oriente. Le compagnie della regione hanno registrato una contrazione della domanda del 14,6%, interrompendo il recupero osservato nei mesi precedenti. Senza questa flessione, il mercato mondiale avrebbe chiuso agosto con una crescita dello 0,6%.

Voli aerei in Europa: la domanda continua a crescere

In Nord America il traffico aereo è diminuito del 2,2%. In Asia-Pacifico, invece, è cresciuto dell’1,4%. L’aumento maggiore si registra in America Latina, dove la domanda è salita del 5,3%. Segue l’Africa, con una crescita del 4,4%.

Per le compagnie europee agosto resta positivo, anche se la crescita è contenuta. La domanda complessiva aumenta dello 0,7% e la capacità dell’1,4%. Gli aerei viaggiano con un coefficiente medio di riempimento dell’87,5%, superiore a quello di tutte le altre regioni. Sui collegamenti internazionali, i vettori europei registrano un incremento del 2,1%: spiccano le rotte tra Europa e Asia, in crescita del 12,2%, mentre quelle transatlantiche perdono il 2,4%.

Voli aerei internazionali e nazionali: i dati IATA

Il rallentamento interessa sia i voli internazionali, in calo dello 0,9%, sia quelli nazionali, che segnano un -0,5%. Nei mercati domestici emergono forti differenze: la Cina cresce del 5,8%, gli Stati Uniti arretrano del 2,9% e l’India perde il 7,5%.

Nel frattempo, le compagnie hanno aumentato dello 0,3% i posti disponibili a livello mondiale. Con una domanda più debole, il coefficiente di riempimento è sceso all’85,1%, nove decimi di punto in meno rispetto ad agosto 2025.

Per chi prenota voli aerei dall’Italia, i numeri europei indicano un mercato dinamico, ma non permettono di prevedere l’andamento dei prezzi: biglietti e frequenze dipendono anche dalla singola rotta, dalla stagione e dai costi operativi delle compagnie.

IATA guarda ora all’autunno. Il rincaro dell’energia e le tensioni geopolitiche potrebbero influenzare i bilanci delle famiglie e le scelte di viaggio. Per ottobre, però, i programmi delle compagnie prevedono un aumento del 2% dei posti offerti. Saranno le prenotazioni dei prossimi mesi a chiarire se il calo di agosto sia una battuta d’arresto temporanea o un segnale più duraturo.

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