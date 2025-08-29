Voli aerei: cosa è successo a luglio 2025
Scopri perché i voli aerei a luglio 2025 hanno registrato una crescita trainata dai viaggi internazionali e dai mercati domestici
Il settore dei voli aerei ha registrato un luglio 2025 positivo, con una crescita della domanda passeggeri pari al 4% rispetto allo stesso mese del 2024.
Secondo i dati diffusi da IATA (International Air Transport Association), i voli aerei internazionali hanno trainato la ripresa, mentre il mercato domestico ha mantenuto comunque una quota significativa.
Crescita della domanda nei voli aerei di luglio 2025
La domanda complessiva di voli aerei, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 4% rispetto all’anno precedente. La capacità, calcolata in available seat kilometers (ASK), è cresciuta del 4,4%, con un fattore di carico medio dell’85,5%.
I voli internazionali hanno mostrato il maggiore slancio, con un +5,3% di domanda, mentre i voli domestici hanno registrato un incremento del 1,9%.
Willie Walsh, Direttore Generale di IATA, ha sottolineato che l’estate nell’emisfero nord è stata positiva per le compagnie aeree, con i voli di luglio in crescita e prospettive incoraggianti anche per i prossimi mesi.
Voli aerei internazionali: andamento regionale
La crescita dei voli aerei internazionali a luglio 2025 ha mostrato differenze significative tra le varie aree del mondo:
- Asia-Pacifico: domanda in aumento dell’8,7% e fattore di carico stabile all’83,8%.
- Europa: i voli europei hanno segnato un +4% di domanda con fattore di carico all’87,3%.
- Nord America: +2,4% di domanda e fattore di carico all’88,4%, nonostante un calo dello 0,8% nel traffico con il Sud America.
- Medio Oriente: crescita del 5,3% e fattore di carico all’84,1%, in ripresa dopo le difficoltà di giugno.
- America Latina e Caraibi: i voli nella regione hanno segnato una crescita del 9,3%, con traffico intra-regionale molto forte.
- Africa: domanda +2,8% e fattore di carico al 74,9%, con un boom sulle rotte Africa–Asia.
Brasile in testa e record per il Giappone
Nei mercati interni i voli aerei hanno registrato una crescita media del 1,9%, con capacità +2,4% e un fattore di carico dell’85,2%.
- Brasile: guida la classifica dei voli aerei domestici con +9,4% di domanda e un fattore di carico all’85,8%.
- Australia: crescita del 4,3% e fattore di carico all’85,1%.
- Cina: +3,8% di domanda con fattore di carico all’82,1%.
- Giappone: +2,9% e fattore di carico record per luglio (81,4%), il più alto dal 2000.
- Stati Uniti: domanda +1,5%, capacità +2,4% e fattore di carico all’87%.
Prospettive per i voli dopo luglio 2025
Luglio 2025 ha consolidato la ripresa dei voli aerei, grazie soprattutto alla spinta internazionale. Con i volumi previsti in crescita anche a settembre (+2% su base annua), le compagnie aeree guardano con fiducia al futuro, pronte a soddisfare la domanda di voli a livello globale.
