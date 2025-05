AEREO

Animali a bordo in cabina sui voli aerei. A partire dal 12 maggio 2025, cambiano le regole per il trasporto degli animali domestici a bordo dei voli aerei.

Una nuova delibera dell’Enac consentirà di portare gli animali a bordo dei voli aerei, in cabina, del peso massimo previsto per un passeggero medio a determinate condizioni, senza obbligo di viaggiare in stiva.

“È consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all’interno di un apposito trasportino da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggio. Il peso complessivo dell’animale e del trasportino può essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio.”

Con la nuova delibera Enac, il trasporto degli animali domestici a bordo dei voli aerei ha una svolta significativa. A partire dal 12 maggio 2025, infatti, gli animali da compagnia potranno viaggiare in cabina accanto ai proprietari, purché il peso complessivo dell’animale e del trasportino non superi quello di un passeggero medio.

La norma, che consente di portare a bordo del volo aereo gli animali, sarà approvata dal consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Rappresenta una risposta concreta alle richieste di maggiore tutela per il benessere animale, sostenute anche dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Aereo: consentiti gli animali a bordo in cabina sui voli

Attualmente le compagnie aeree accettano animali a bordo in cabina solo in un trasportino da posizionare ai piedi del sedile e con un peso massimo che varia tra i 7 e i 12 kg, trasportino compreso.

Le modifiche introdotte da Enac prevedono la possibilità di trasportare animali domestici in cabina anche oltre i precedenti limiti di peso, sempre entro il valore massimo equivalente a un passeggero medio.

La sistemazione del trasportino anche al di sopra dei sedili, se ancorato in modo sicuro tramite cinture o dispositivi idonei.

La responsabilità delle compagnie aeree nel garantire sicurezza e conformità, con aggiornamenti operativi da predisporre nei prossimi mesi.

Con questo provvedimento viene superata una rigidità normativa che spesso costringeva di protare gli animali sui voli aerei solo in stiva, con possibili disagi e stress. La nuova impostazione è ritenuta più rispettosa delle esigenze di benessere degli animali e dei loro accompagnatori.

Animali sui voli aerei, soddisfazione del Ministro Salvini

Grande soddisfazione del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini che aveva caldeggiato una soluzione in questo senso.

Applicazione e adeguamenti necessari

La delibera che consentirà di portare gli animali a bordo dei voli aerei, in cabina, del peso massimo previsto per un passeggero medio, entrerà in vigore dal 12 maggio 2025, ma per la piena attuazione sarà necessario:

che le compagnie aeree adattino le proprie politiche di bordo ;

; che vengano introdotti dispositivi di ancoraggio omologati ;

; che siano aggiornate le procedure di prenotazione e gestione dei posti a bordo.

I passeggeri interessati sono invitati a verificare con il proprio vettore la disponibilità del servizio e le modalità operative applicate da ciascuna compagnia.

