AEREO

La compagnia aerea Delta introduce sui suoi voli aerei connessione Wi-Fi gratuito di T-Mobile. Il servizio di connessione Wi-Fi viene dato gratuitamente in Italia da agosto 2024.

La compagnia aerea Delta offre gratuitamente una connessione WiFi affidabile e di qualità in streaming su tutta la sua flotta globale.

Delta prevede che la maggior parte dei voli aerei transatlantici sarà dotata di connessione Wi-Fi gratuito entro la fine dell’estate 2024.

A partire da agosto 2024, i passeggeri di alcuni voli aerei internazionali a lungo raggio potranno usufruire di servizio di connessione Wi-Fi veloce e gratuito T-Mobile. Delta offrirà prossimamente il WiFi gratuito anche su tutta la sua flotta globale.

Oggi la connessione WiFi gratuita e di qualità streaming è disponibile su quasi 700 aeromobili, più del 90% della flotta nazionale di linea di Delta,

Come sapere se è disponibile il Wi-Fi gratuito sul volo aereo

Per sapere se il Wi-Fi gratuito è disponibile sul proprio volo, i passeggeri possono:

Visitare il sito delta.com/wifi per maggiori informazioni. Consultare le e-mail prima del volo, le notifiche dell’app o gli annunci in volo degli assistenti di bordo.

“Con l’introduzione del WiFi veloce e gratuito e le esperienze di volo che esso consente, siamo in grado di soddisfare i passeggeri che viaggiano sia a livello nazionale che internazionale in modi nuovi e immediati”, afferma Ranjan Goswami, S.V.P. – Customer Experience Design. “La portata con cui stiamo introducendo il WiFi gratuito ai viaggiatori non ha eguali nel settore aereo ed è una testimonianza degli incredibili sforzi dei team Delta di tutta l’azienda che ha saputo gestire con competenza un’implementazione estremamente complessa”.

Per garantire che Delta offra il servizio premium che i passeggeri si aspettano, il vettore sta introducendo il Wi-Fi veloce e gratuito sugli aeromobili widebody equipaggiati con Viasat, rotta per rotta. Altre rotte saranno introdotte gradualmente man mano che sarà disponibile un servizio affidabile e di alta qualità. Questa strategia rispecchia l’approccio adottato per le installazioni nazionali nel 2022.

Con l’introduzione della connessione Wi-Fi gratuita sui voli aerei a livello internazionale, il portale Wi-Fi internazionale non richiederà inizialmente il log-in SkyMiles. Più avanti nel corso dell’anno, tutti gli aeromobili dotati di WiFi Viasat si convertiranno ufficialmente all’esperienza WiFi personalizzata Delta Sync, accessibile grazie all’iscrizione SkyMiles dei passeggeri, per esperienze e offerte esclusive a bordo.

Il mese scorso è stato introdotto il Wi-Fi con connessione veloce gratuito sulla maggior parte dei voli da/per la Francia (CDG e NCE) da/verso tutte le stazioni statunitensi. In prospettiva, la compagnia aerea prevede la seguente tempistica1:

Connessione Wi-Fi gratis sui voli aerei in Italia

Agosto 2024 Regno Unito, Germania, Olanda, Spagna e Italia

Settembre 2024 Islanda, Irlanda, Israele, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Grecia, Portogallo, Svezia e Svizzera

Ottobre 2024 Sud America (Brasile, Argentina, Cile, Colombia, Ecuador e Perù) e a seguire le Hawaii.

Dicembre 2024/Gennaio 2025 Nigeria, Ghana e Senegal

Metà-fine 2025 Regione transpacifica (comprendente Asia, Australia e Nuova Zelanda) e Sudafrica2

1Si tratta di una tempistica stimata e soggetta a modifiche in base alla disponibilità di test e satelliti. 2Tempistica prevista in base al programma di installazione sugli aeromobili.

Continua a leggere: Sciopero treni, aerei, mezzi pubblici, ATM e trasporti a settembre 2024