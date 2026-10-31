AEREO

I dati Eurocontrol e cosa cambia per chi vola

Nuovi rincari potrebbero pesare sui biglietti aerei. Il prezzo del carburante per i voli aerei è più che raddoppiato. Un aumento del 114%. Un dato che preoccupa per le possibili conseguenze sulle tariffe pagate dai passeggeri.

Secondo Eurocontrol, a ottobre il carburante ha raggiunto un prezzo medio di 4,84 dollari al gallone, il livello mensile più alto dall’inizio della crisi mediorientale.

Voli aerei, il carburante raggiunge prezzi record

Tra gennaio e febbraio 2026 il costo medio era di 2,26 dollari al gallone. Il 27 ottobre ha toccato quota 4,93 dollari. Un ulteriore aumento del 2,1% rispetto alle due settimane precedenti.

Superati anche i precedenti massimi registrati a marzo e aprile.

Biglietti aerei, possibili rincari per chi viaggia

Il carburante è una delle principali spese delle compagnie aeree. Un aumento così consistente potrebbe quindi influire sul prezzo dei voli, anche se non tutte le compagnie subiranno gli stessi effetti.

Non è detto, infatti, che i prezzi dei voli aumentino automaticamente: molto dipenderà dai contratti di acquisto del carburante, dalla concorrenza e dalla domanda sulle singole rotte.

Eurocontrol non ha fornito previsioni su eventuali rincari dei biglietti.