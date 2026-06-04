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I voli in Italia diventano più connessi grazie al nuovo accordo tra ITA Airways e Aeroitalia. Le due compagnie hanno firmato un’intesa commerciale che dal luglio 2026 permetterà di ampliare le opportunità di viaggio, migliorare le connessioni e offrire ai passeggeri una rete di collegamenti più estesa.

L’accordo, annunciato il 4 giugno 2026, punta a sviluppare una collaborazione commerciale progressiva tra i due vettori attraverso un’intesa di interlinea estesa all’intero network. L’obiettivo è rendere i voli più semplici da combinare e aumentare le possibilità di collegamento tra le destinazioni servite dalle due compagnie.

Come cambiano i voli con l’accordo tra ITA Airways e Aeroitalia

Il primo passo della partnership sarà l’attivazione di un accordo di interlinea valido sull’intero network di ITA Airways e Aeroitalia. L’intesa entrerà in vigore nel mese di luglio e coprirà la restante parte della Summer 2026 e la stagione Winter 2026/2027.

Per i passeggeri significa poter contare su una rete più ampia di collegamenti e su maggiori opportunità di combinare voli operati dai due vettori all’interno dello stesso itinerario.

Le compagnie hanno inoltre sottoscritto uno Special Prorate Agreement (SPA), uno strumento che consentirà di sviluppare ulteriormente il traffico in connessione e ampliare l’offerta commerciale.

Più connessioni e collegamenti per i passeggeri

L’accordo non prevede al momento nuove rotte o un aumento immediato delle frequenze, ma punta a sfruttare in modo più efficiente i voli già presenti nei network delle due compagnie.

Grazie alla collaborazione, i passeggeri potranno beneficiare di un maggior numero di combinazioni di viaggio e di collegamenti più fluidi tra destinazioni nazionali e internazionali.

L’integrazione tra le due reti consentirà infatti di ampliare le possibilità di scelta e rendere più semplice raggiungere alcune destinazioni attraverso connessioni ottimizzate.

I voli via Roma Fiumicino diventano più strategici

Uno degli aspetti più importanti dell’intesa riguarda il ruolo di Roma Fiumicino, destinato a rafforzarsi ulteriormente come hub di riferimento per i voli nazionali, europei e intercontinentali.

La collaborazione consentirà infatti di aumentare la connettività attraverso lo scalo romano, migliorando i collegamenti tra i network delle due compagnie e facilitando l’accesso alle destinazioni servite da ITA Airways.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla Sardegna. Una volta completata l’implementazione tecnica dell’accordo, sarà infatti possibile incrementare la connettività via Fiumicino da e verso l’isola, offrendo maggiori opportunità di viaggio sia ai beneficiari della continuità territoriale sia ai cittadini italiani.

La strategia di crescita di ITA Airways

Secondo l’amministratore delegato e direttore generale di ITA Airways, Joerg Eberhart, l’accordo con Aeroitalia rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo della compagnia.

L’obiettivo è aumentare le connessioni capaci di alimentare il network intercontinentale, rafforzare la presenza sul mercato domestico ed europeo e migliorare l’efficienza industriale. Una strategia che punta a consolidare il ruolo di ITA Airways all’interno del gruppo Lufthansa e a valorizzare il ruolo di Fiumicino come hub centrale.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Per Aeroitalia, la partnership rappresenta un’opportunità per migliorare ulteriormente l’accessibilità e la mobilità sul territorio nazionale. L’amministratore delegato Gaetano Intrieri ha sottolineato come la collaborazione permetterà di offrire soluzioni di viaggio più flessibili e competitive, favorendo al tempo stesso la crescita del turismo e dell’economia italiana.

Con l’avvio dell’accordo previsto da luglio 2026, i voli operati dai due vettori potranno essere integrati in modo sempre più efficace, ampliando le opportunità per i passeggeri e rafforzando la connettività sul territorio nazionale.

Se i risultati della prima fase saranno positivi, ITA Airways e Aeroitalia valuteranno ulteriori iniziative di collaborazione, con l’obiettivo di rendere i voli ancora più accessibili e capillari in Italia.

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