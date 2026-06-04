Trasporto merci cargo aereo: volumi, capacità e tariffe giugno 2026
Ecco i principali trend che stanno influenzando il mercato globale
Il mercato del trasporto merci cargo aereo mostra segnali di stabilizzazione a giugno 2026 dopo le oscillazioni registrate nei mesi precedenti. I dati più recenti evidenziano volumi sostanzialmente invariati rispetto alla settimana precedente, una capacità in graduale recupero e tariffe che continuano a mantenersi su livelli elevati rispetto allo scorso anno.
In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, interruzioni delle catene di approvvigionamento e costi operativi elevati, il trasporto merci aereo si conferma una soluzione strategica per le aziende che necessitano di spedizioni rapide e affidabili a livello internazionale.
Volumi del trasporto merci cargo aereo stabili a livello globale
Nella settimana 21 del 2026, i volumi mondiali del trasporto aereo merci sono rimasti sostanzialmente stabili rispetto alla settimana precedente, registrando comunque una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Particolarmente positivo l’andamento dell’Asia-Pacifico, dove i volumi hanno evidenziato un aumento del 5% su base annua. La regione continua a rappresentare uno dei principali motori della domanda globale grazie alla forte attività manifatturiera e alla crescente necessità di spedizioni veloci per supportare il commercio internazionale.
La stabilità dei volumi conferma la resilienza del settore del trasporto merci cargo aereo, nonostante le incertezze che caratterizzano lo scenario economico e geopolitico mondiale.
Capacità in graduale recupero nel cargo aereo
La capacità globale disponibile per il trasporto aereo merci ha registrato un incremento dell’1% rispetto alla settimana precedente. A sostenere la crescita è stato soprattutto il recupero della capacità passeggeri, che contribuisce in modo significativo all’offerta complessiva di spazio cargo.
Nonostante i miglioramenti, la situazione resta complessa in alcune aree strategiche. Il Medio Oriente continua infatti a risentire delle conseguenze delle tensioni regionali, con livelli di capacità ancora inferiori rispetto al periodo precedente ai conflitti.
Per gli operatori del trasporto merci aereo, la gestione della capacità disponibile rimane uno degli aspetti più importanti per garantire efficienza operativa e continuità del servizio.
Tariffe del trasporto merci cargo aereo ancora elevate
Sul fronte dei prezzi, il mercato continua a registrare valori superiori rispetto all’anno scorso. Le tariffe medie globali si attestano a circa 3,23 dollari per chilogrammo, con un incremento del 35% su base annua.
Anche il mercato spot mantiene livelli particolarmente sostenuti, con prezzi medi mondiali pari a 3,75 dollari al chilogrammo e una crescita del 50% rispetto al 2025.
Diversi fattori contribuiscono a mantenere elevate le tariffe del trasporto merci aereo:
- disponibilità limitata di capacità su alcune rotte;
- costi del carburante ancora elevati;
- maggiore utilizzo di aeromobili cargo dedicati;
- persistenti criticità geopolitiche nelle principali aree commerciali.
Le prospettive del trasporto merci cargo aereo nel 2026
Per il resto del 2026, gli analisti prevedono una domanda ancora sostenuta per il trasporto merci cargo aereo, soprattutto nei segmenti ad alto valore aggiunto e nelle spedizioni urgenti.
La crescita dell’e-commerce internazionale, la necessità di ridurre i tempi di consegna e le incertezze che interessano altre modalità di trasporto continueranno a sostenere il ruolo strategico del cargo aereo all’interno delle supply chain globali.
Le aziende che operano nei mercati internazionali continueranno quindi a considerare il trasporto aereo merci una soluzione fondamentale per garantire rapidità, affidabilità e flessibilità logistica.
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