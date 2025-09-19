AEREO

Il trasporto merci cargo aereo è uno dei pilastri fondamentali della logistica internazionale. Grazie alla rapidità e all’affidabilità, consente di collegare in poche ore continenti lontani, risultando decisivo per settori come e-commerce, elettronica, automotive, farmaceutico e beni deperibili.

La classifica A&A fotografa i 25 migliori spedizionieri mondiali di trasporto merci cargo aereo, valutando esclusivamente le tonnellate di merci via aerea movimentate nel 2024. Si tratta quindi del dato chiave per misurare chi domina davvero il mercato globale del cargo aereo.

I leader mondiali del trasporto merci cargo aereo

La svizzera Kuehne + Nagel guida la classifica 2024 con 1.897.830 tonnellate di merci via aerea, confermandosi il punto di riferimento mondiale del trasporto merci cargo aereo.

Segue DHL Supply Chain & Global Forwarding, che ha movimentato 1.785.000 tonnellate di merci via aerea, con una rete globale che copre tutti i principali hub del commercio internazionale.

Al terzo posto la danese DSV, con 1.398.398 tonnellate di merci via aerea, dimostra una crescita costante grazie a un modello integrato che combina trasporto aereo e marittimo.

Classifica ufficiale A&A per tonnellate di merci via aerea

Di seguito la classifica completa A&A che è basata sulle tonnellate di merci via aerea movimentate dai principali spedizionieri cargo aereo del mondo:

Kuehne + Nagel – 1.897.830 tonnellate di merci via aerea DHL Supply Chain & Global Forwarding – 1.785.000 tonnellate di merci via aerea DSV – 1.398.398 tonnellate di merci via aerea DB Schenker – 1.050.000 tonnellate di merci via aerea Sinotrans – 1.028.000 tonnellate di merci via aerea Nippon Express – 921.531 tonnellate di merci via aerea CEVA Logistics – 750.000 tonnellate di merci via aerea Spedizionieri (Expeditors) – 875.500 tonnellate di merci via aerea H. Robinson – 311.700 tonnellate di merci via aerea Kerry Logistics Network (KLN) – 734.496 tonnellate di merci via aerea UPS Supply Chain Solutions – 830.000 tonnellate di merci via aerea Maersk Logistics – 327.000 tonnellate di merci via aerea Hellmann Worldwide Logistics – 595.000 tonnellate di merci via aerea GEODIS – 294.000 tonnellate di merci via aerea Kintetsu World Express – 512.081 tonnellate di merci via aerea LX Pantos – 119.000 tonnellate di merci via aerea Yusen Logistics – 280.320 tonnellate di merci via aerea CTS International Logistics – 331.900 tonnellate di merci via aerea DACHSER – 243.753 tonnellate di merci via aerea AWOT Global Logistics Group – 780.000 tonnellate di merci via aerea CIMC Wetrans Logistics – 110.062 tonnellate di merci via aerea Rhenus Logistics – 112.552 tonnellate di merci via aerea Savino Del Bene – 95.000 tonnellate di merci via aerea Gruppo logistico del porto sud-orientale di Ningbo – 1.992 tonnellate di merci via aerea Scan Global Logistics – 200.000 tonnellate di merci via aerea

(Fonte ufficiale: A&A 2024 – dati espressi in tonnellate metriche di merci via aerea)

Perché il trasporto merci cargo aereo è strategico

Questa classifica conferma che il trasporto merci cargo aereo è un settore vitale per la logistica mondiale.

I grandi spedizionieri cargo aereo investono in flotte dedicate, carburanti sostenibili e piattaforme digitali per ridurre i tempi di consegna e garantire la tracciabilità totale delle spedizioni.

Il trasporto merci cargo aereo è findamentale per e-commerce, farmaceutico e high-tech, dove la velocità e la sicurezza delle consegne determinano il vantaggio competitivo.

