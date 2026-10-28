AEREO

Trasporto farmaci urgente: a Milano la logistica ospedaliera prende il volo. All’Ospedale Niguarda è partita una sperimentazione con droni a guida remota per trasferire materiale sanitario leggero, dalle provette ai campioni biologici, e aprire la strada a consegne più rapide di medicinali critici.

enacUna novità che potrebbe fare la differenza quando anche pochi minuti contano. Il Niguarda si presenta come il primo ospedale pubblico a testare questa modalità di trasporto, nata non per stupire, ma per risolvere problemi quotidiani.

Trasporto farmaci urgente: come funziona il sistema

Tutto comincia in reparto, con una richiesta al Command Center del Niguarda, la centrale che coordina emergenze e percorsi interni. Il personale prepara il campione e lo consegna agli addetti al caricamento. A quel punto intervengono piloti professionisti, che controllano il drone da remoto in modalità BVLOS, cioè oltre la linea di vista.

Il velivolo raggiunge il punto di destinazione in pochi minuti. Il materiale viene prelevato e reso disponibile al reparto ricevente, senza dipendere dai tempi del traffico cittadino. È proprio questa la promessa della sperimentazione: accorciare le distanze senza rinunciare al controllo delle operazioni.

La sicurezza prima del decollo

Per volare in un contesto ospedaliero non basta avere un drone. Il progetto richiede autorizzazioni dell’ENAC e il coordinamento con la Prefettura di Milano. Accanto al Niguarda lavorano Impianti Spa e STRADAai, partner tecnologici impegnati nell’integrazione tra aeromobili, procedure, monitoraggio e formazione.

L’iniziativa nasce dall’esperienza del Niguarda come Ospedale Olimpico per Milano Cortina 2026. Per il commissario straordinario Alberto Zoli, l’obiettivo è trasformare quell’esperienza in un’eredità utile ogni giorno, affiancando i droni ai sistemi di posta pneumatica e movimentazione interna già esistenti.

Trasporto farmaci urgente: la prossima sfida è la montagna

Il progetto guarda oltre i padiglioni ospedalieri. In futuro i droni potrebbero collegare presidi sanitari diversi, anche nelle aree montane dove strade difficili e distanze rallentano le consegne. STRADAai indica come possibile evoluzione i corridoi U-space, spazi aerei gestiti digitalmente per voli regolari e sicuri.

La sperimentazione proseguirà nei prossimi mesi, mentre i primi risultati concreti sono attesi per metà 2027. Una corsa contro il tempo, questa volta dall’alto. È allora che si capirà quanto questa tecnologia potrà incidere davvero sull’assistenza: non soltanto voli spettacolari, ma campioni, farmaci e risposte cliniche che arrivano prima.