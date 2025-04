AEREO

Strumento per compagnie aeree e spedizionieri, accesso in tempo reale a regole, documenti e aggiornamenti normativi internazionali

L’International Air Transport Association (IATA) ha lanciato LAR Verify, il nuovo portale digitale progettato per supportare il trasporto di animali vivi sui voli aerei, migliorando la sicurezza, il benessere animale e la conformità normativa delle spedizioni aeree internazionali.

Trasporto animali vivi sui voli aerei

Il portale con le normative per il trasporto aereo, si basa sul Regolamento IATA Animali Vivi (LAR), da oltre 50 anni riferimento globale per il trasporto aereo di animali. Con LAR Verify, compagnie aeree, spedizionieri e operatori logistici possono accedere in tempo reale a tutte le normative applicabili per i voli aerei che trasportano animali vivi.

Il sistema fornisce:

Normative aggiornate per esportazione, importazione, transito e trasferimento di animali via aerea

Documentazione richiesta per ogni destinazione, comprese licenze e certificazioni

Classificazione degli animali e requisiti tecnici per contenitori ed etichettatura

Avvisi su embarghi regionali, epidemie e modifiche normative relative ai voli aerei

Voli aerei trasporto animali vivi in crescita

Nel 2024 sono state effettuate circa 200.000 spedizioni sui voli aerei di animali vivi, con un aumento dell’11% rispetto al 2019, secondo IATA.

Si tratta di un comparto in crescita che richiede strumenti sempre più avanzati e digitali per garantire il corretto svolgimento del trasporto animali sui voli aerei.

“Il volume delle spedizioni di animali vivi continua a crescere. LAR Verify fornisce un punto di accesso unificato alle normative, facilitando la pianificazione e la sicurezza delle spedizioni sui voli aerei”, ha dichiarato Brendan Sullivan, Responsabile Globale Cargo di IATA.

Compagnie aeree, spedizionieri e operatori logistici

LAR Verify è integrabile nei sistemi di gestione del carico tramite API. Spedizionieri e compagnie aeree possono:

Caricare documenti per l’approvazione delle spedizioni

Verificare la conformità prima dell’imbarco dell’animale

Ricevere conferma ufficiale per il trasporto sui voli aerei

In questo modo, si evita di organizzare un trasporto animali vivi sui voli aerei senza certezze sulla partenza. Migliorando l’efficienza e il benessere durante il viaggio. Maggiori informazioni su LAR Verify sul sito ufficiale IATA.

Continua a leggere: Trasporto aereo merci in crescita ma il settore è incerto sui dazi