Trasporto aereo, prezzi in aumento: cosa cambia per lo shopping online
Le nuove regole UE interessano anche lo shopping online
Il trasporto aereo merci ritrova slancio grazie all’Asia. Dopo la pausa della Golden Week, la ripartenza delle fabbriche asiatiche ha riportato in crescita i flussi internazionali: nella settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, il peso tassabile trasportato nel mondo è salito del 2% rispetto ai sette giorni precedenti. Le tariffe medie in dollari hanno guadagnato il 4%, mentre la capacità è aumentata del 2%. È la fotografia del mercato scattata da WorldACD.
Trasporto aereo: il rimbalzo asiatico cambia il quadro
L’Asia Pacifico ha registrato un balzo del 9% nei volumi, andando controcorrente rispetto a tutte le altre regioni. Il Nord America ha perso il 5%, anche per l’effetto delle festività in Canada e Stati Uniti. In calo anche America centrale e meridionale (-4%), Medio Oriente e Asia meridionale (-3%), Europa (-2%) e Africa (-1%).
Stati Uniti in accelerazione, Europa più fragile
Sulle rotte dall’Asia Pacifico, le spedizioni verso l’Europa sono cresciute del 13% in una settimana, quelle dirette negli Stati Uniti del 10%. A guidare il recupero figurano la Corea del Sud verso l’Europa (+34%) e Hong Kong verso gli USA (+27%).
Ma il confronto annuale racconta una storia diversa: i flussi asiatici verso gli Stati Uniti aumentano del 14%, sostenuti anche dalle merci legate all’intelligenza artificiale; quelli verso l’Europa arretrano del 16%. Da Hong Kong il calo raggiunge il 32%. Un divario che pesa sulle scelte delle compagnie e degli spedizionieri.
Trasporto aereo, più stiva e prezzi in salita
Dopo due settimane negative, la capacità mondiale torna a salire del 2%, con un incremento del 6% dall’Asia Pacifico. Sul fronte dei noli, l’aumento settimanale è del 4% per le partenze asiatiche e del 3% dall’America centrale e meridionale. Su base annua, le tariffe globali risultano quasi il 30% più elevate; sulla direttrice Asia-USA il rincaro tocca il 41%.
E-commerce, la sfida europea
Il picco stagionale potrebbe premiare il Pacifico, spinto dalla domanda tecnologica. In Europa, invece, pesano le nuove regole per i piccoli acquisti online: dal 1° luglio è in vigore il dazio di 3 euro per articolo sulle spedizioni fino a 150 euro, mentre dal 1° novembre scatterà un contributo di gestione di 2 euro per articolo. Per le compagnie cargo, la sfida sarà trasformare la ripartenza asiatica in crescita duratura.