AEREO

Il trasporto aereo merci ritrova slancio grazie all’Asia. Dopo la pausa della Golden Week, la ripartenza delle fabbriche asiatiche ha riportato in crescita i flussi internazionali: nella settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, il peso tassabile trasportato nel mondo è salito del 2% rispetto ai sette giorni precedenti. Le tariffe medie in dollari hanno guadagnato il 4%, mentre la capacità è aumentata del 2%. È la fotografia del mercato scattata da WorldACD.

Trasporto aereo: il rimbalzo asiatico cambia il quadro

L’Asia Pacifico ha registrato un balzo del 9% nei volumi, andando controcorrente rispetto a tutte le altre regioni. Il Nord America ha perso il 5%, anche per l’effetto delle festività in Canada e Stati Uniti. In calo anche America centrale e meridionale (-4%), Medio Oriente e Asia meridionale (-3%), Europa (-2%) e Africa (-1%).

Stati Uniti in accelerazione, Europa più fragile

Sulle rotte dall’Asia Pacifico, le spedizioni verso l’Europa sono cresciute del 13% in una settimana, quelle dirette negli Stati Uniti del 10%. A guidare il recupero figurano la Corea del Sud verso l’Europa (+34%) e Hong Kong verso gli USA (+27%).

Ma il confronto annuale racconta una storia diversa: i flussi asiatici verso gli Stati Uniti aumentano del 14%, sostenuti anche dalle merci legate all’intelligenza artificiale; quelli verso l’Europa arretrano del 16%. Da Hong Kong il calo raggiunge il 32%. Un divario che pesa sulle scelte delle compagnie e degli spedizionieri.

Trasporto aereo, più stiva e prezzi in salita

Dopo due settimane negative, la capacità mondiale torna a salire del 2%, con un incremento del 6% dall’Asia Pacifico. Sul fronte dei noli, l’aumento settimanale è del 4% per le partenze asiatiche e del 3% dall’America centrale e meridionale. Su base annua, le tariffe globali risultano quasi il 30% più elevate; sulla direttrice Asia-USA il rincaro tocca il 41%.

E-commerce, la sfida europea

Il picco stagionale potrebbe premiare il Pacifico, spinto dalla domanda tecnologica. In Europa, invece, pesano le nuove regole per i piccoli acquisti online: dal 1° luglio è in vigore il dazio di 3 euro per articolo sulle spedizioni fino a 150 euro, mentre dal 1° novembre scatterà un contributo di gestione di 2 euro per articolo. Per le compagnie cargo, la sfida sarà trasformare la ripartenza asiatica in crescita duratura.