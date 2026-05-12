AEREO

Investimenti e nuovi obiettivi

Il trasporto aereo italiano cresce. E il MIT guarda già al prossimo decennio.

Presentato il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035. Il documento definisce gli indirizzi politici e tecnici per lo sviluppo del settore aereo.

Presenti al MIT il ministro Matteo Salvini, gli operatori del settore e le parti sociali.

Trasporto aereo, traffico in aumento

Il Piano arriva dopo la crescita registrata dal settore negli ultimi anni. Nell’ultimo anno gli aeroporti italiani hanno registrato circa 230 milioni di passeggeri. La crescita rispetto al 2024 è stata del 5%.

Nel documento si parla di una crescita strutturale. Trainata dal turismo internazionale. Ma anche dai viaggi business.

In aumento anche il ruolo degli aeroporti regionali e secondari.

Gli investimenti previsti

Una parte del Piano riguarda l’intermodalità dei trasporti. Previsti investimenti per circa 1,2 miliardi di euro.

I fondi riguarderanno i collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Bergamo, Olbia, Verona e Venezia. L’idea è migliorare i collegamenti tra treni e aeroporti.

La previsione al 2035

Nel documento viene indicata anche la crescita attesa nei prossimi anni. Entro il 2035 la domanda potenziale potrebbe arrivare a circa 305 milioni di passeggeri all’anno. Per il Piano servirà quindi aumentare la capacità infrastrutturale degli aeroporti italiani.

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