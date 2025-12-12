AEREO

Ecco i cambiamenti che stanno ridisegnando le rotte e influenzando le dinamiche commerciali

Il trasporto aereo merci registra una crescita globale del 5% su base annua a novembre 2025.

La dinamica positiva è sostenuta soprattutto dall’Asia Pacifico, dal Medio Oriente e dall’Asia meridionale, che avanzano in modo costante nel picco stagionale.

Anche il confronto con ottobre evidenzia un mercato più forte, perché i volumi mondiali aumentano del 3% mese su mese. L’Asia Pacifico guida ancora una volta la crescita, poiché registra un deciso +5% rispetto al mese precedente.

Trasporto aereo merci novembre 2025

Le differenze geografiche del trasporto aereo merci diventano ancora più evidenti nel 2025. Il Medio Oriente e l’Asia meridionale crescono dell’11% su base annua, mentre l’America centrale e meridionale aggiunge un ulteriore 6%.

Tuttavia, Nord America ed Europa mostrano un lieve indebolimento con variazioni negative rispettivamente del 2% e dell’1%. L’Asia rimane il motore principale, perché contribuisce in modo decisivo sia ai volumi sia agli incrementi tariffari.

Cargo aereo in Asia, USA ed Europa

A novembre 2025 il trasporto aereo merci mostra spostamenti profondi dei flussi commerciali. Verso gli Stati Uniti si osserva un aumento del 6% dai Paesi dell’Asia Pacifico, ma questo risultato deriva quasi solo dal Sud-est asiatico.

Cina e Hong Kong calano nettamente verso gli USA, rispettivamente del 5% e del 14%. In Europa accade il contrario: le esportazioni combinate Cina/Hong Kong crescono dell’8%.

La rilocalizzazione delle catene di fornitura risulta evidente, perché gli Stati Uniti riducono la dipendenza dalla Cina mentre l’Europa la mantiene stabile o la rafforza.

Le tariffe nel mercato del trasporto aereo merci

A novembre 2025 le tariffe del trasporto aereo merci raggiungono una media globale di 2,65 dollari al chilo, con un incremento del 7% rispetto a ottobre.

I maggiori rialzi arrivano dall’Asia Pacifico e dall’America latina, che mostrano una domanda più dinamica. Anche le tariffe spot aumentano del 7%, mentre rimangono inferiori del 5% rispetto a novembre 2024.

Questa tendenza indica un mercato in rafforzamento nella parte finale dell’anno, pur con differenze marcate tra le regioni.

Trasporto aereo merci: volumi e tariffe spot

Alla fine di novembre 2025 il cargo aereo registra un calo temporaneo dei volumi, dovuto all’impatto del Ringraziamento negli Stati Uniti.

I tonnellaggi mondiali diminuiscono del 3% su base annua, mentre escludendo il Nord America la contrazione si riduce all’1%.

Le tariffe continuano però a salire, perché le tariffe spot aumentano del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e raggiungono 2,96 dollari al chilo. Asia Pacifico, Europa e CSA sostengono questi rialzi, mentre Nord America e Africa mostrano valori in diminuzione.

Leggi anche: Aeroporto di Venezia, Gruppo SAVE: in arrivo la certificazione per il cargo farmaceutico