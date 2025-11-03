AEREO

Il trasporto aereo merci continua la sua corsa: secondo i dati diffusi dalla IATA, la domanda globale è cresciuta del 2,9% a settembre 2025 rispetto allo stesso mese del 2024, segnando il settimo mese consecutivo di aumento.

La capacità, misurata in tonnellate per chilometro (ACTK), è aumentata del 3%, confermando una fase di consolidamento del settore.

Secondo Willie Walsh, direttore generale della IATA, dietro questa crescita si nasconde un forte cambiamento nei flussi commerciali globali.

L’effetto delle nuove politiche tariffarie statunitensi, inclusa la fine delle esenzioni “de minimis”, ha ridotto gli scambi tra Nord America e Asia, ma questa flessione è stata compensata da una ripresa delle rotte intraasiatiche e Asia-Europa.

Walsh ha parlato di “adattamento efficace del trasporto aereo merci alle nuove esigenze del mercato”.

L’Asia traina la crescita del trasporto aereo merci

A livello regionale, le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un incremento della domanda del 6,8% e della capacità del 4,8%.

È l’area più dinamica del mondo, grazie alla ripresa del manifatturiero e ai flussi commerciali intraasiatici, che segnano 23 mesi consecutivi di crescita.

Anche l’Africa si distingue con un aumento del 14,7%, il più alto tra tutte le regioni, mentre l’Europa cresce del 2,5%. Più contenuti i risultati per il Medio Oriente (+0,6%) e in calo per America Latina (-2,2%) e Nord America (-1,2%).

Nel complesso, il fattore di carico medio globale resta stabile al 45,7%, segno di un equilibrio tra offerta e domanda.

I flussi commerciali globali si spostano verso l’Eurasia

I dati IATA mostrano come i volumi del trasporto aereo merci stiano cambiando direzione. Le rotte Europa-Asia crescono del 12,4%, seguite da quelle intra-Asia (+10%) e Africa-Asia (+9,6%). Anche le tratte Medio Oriente-Asia (+4,6%) e Nord America-Europa (+2,6%) restano positive.

Al contrario, i collegamenti Asia-Nord America segnano un calo del 3,5%, mentre quelli intra-Europa e Medio Oriente-Europa registrano leggere contrazioni.

Questa evoluzione riflette un riequilibrio strutturale del commercio mondiale, con l’Asia sempre più al centro delle catene logistiche globali.

Prezzi del carburante e manifattura influenzano i trend

Sul piano macroeconomico, la IATA evidenzia che ad agosto il commercio mondiale di beni è cresciuto del 7% su base annua.

Tuttavia, i prezzi del carburante per aerei sono aumentati del 5,4% a settembre, spinti dal mercato del diesel, che ha raddoppiato lo “spread del crack” su base annua.

Il sentiment del settore manifatturiero globale si è rafforzato per il secondo mese consecutivo, con un indice PMI a 51,3, sopra la soglia di espansione.

I nuovi ordini esteri, invece, restano cauti a 49,6 punti, a causa delle incertezze sui dazi e sulle tensioni commerciali internazionali.

Un settore in espansione e in rapido adattamento

Nonostante la complessità del contesto economico, il trasporto aereo merci mostra una resilienza sorprendente. La capacità di adattarsi ai cambiamenti normativi e alle fluttuazioni dei costi energetici conferma il ruolo cruciale del cargo aereo nella catena del valore globale.

Per la IATA, questi dati rappresentano un segnale positivo di fiducia per il commercio internazionale e per le compagnie aeree, che continuano a investire in efficienza e digitalizzazione.

