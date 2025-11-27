AEREO

Il trasporto aereo merci entra nella fase più intensa dell’anno. Con l’avvicinarsi del Black Friday e del Giorno del Ringraziamento, le tariffe crescono spinte da una domanda molto forte, soprattutto lungo le rotte dal Sud-est asiatico agli Stati Uniti.

I nuovi dati di WorldACD Market Data confermano un rialzo generalizzato dei prezzi, accompagnato da un aumento dei tonnellaggi e da una capacità più limitata.

Tariffe del trasporto aereo merci in rialzo

Nella seconda settimana di novembre (10-16 novembre), le tariffe spot medie in partenza dall’Asia-Pacifico sono aumentate del 4% rispetto ai sette giorni precedenti, raggiungendo 4,11 dollari al chilo. Anche i tonnellaggi sono cresciuti dell’1% in un periodo strategico per la vendita al dettaglio globale, confermando la centralità della regione nel trasporto aereo merci internazionale.

La rotta Asia-Pacifico Stati Uniti registra la pressione maggiore. I prezzi spot sono saliti del 4%, arrivando a 5,51 dollari al chilo. Il Giappone ha trainato l’incremento, grazie a un tonnellaggio in aumento del 16% e tariffe più alte del 10% dopo la recente festività nazionale. Aumenti significativi sono arrivati anche da Corea del Sud (+13%) e Vietnam (+8%).

Confronto annuale del trasporto aereo merci e domanda ancora forte

Nonostante l’ultimo rialzo, le tariffe spot dall’Asia-Pacifico agli Stati Uniti restano inferiori dell’11% rispetto allo scorso anno. Alcuni mercati registrano riduzioni più marcate, tra cui Giappone (-31%), Singapore (-19%), Indonesia (-19%), Vietnam (-17%), Corea del Sud (-10%) e Hong Kong (-8%).

Il confronto annuo risulta penalizzato dal 2023, caratterizzato da valori eccezionalmente elevati. Tuttavia, le tariffe rimangono sostenute rispetto agli standard storici, anche a causa della minore capacità e della crescita delle esportazioni e-commerce, che continuano a influenzare il trasporto aereo merci.

Gli Stati Uniti assorbono più volumi

I tonnellaggi dall’Asia-Pacifico agli Stati Uniti restano significativamente più elevati su base annua, nonostante l’introduzione ad aprile di dazi più alti e restrizioni de minimis sulle importazioni provenienti dalla Cina e da altri paesi. Nella settimana 46, i volumi da Cina (-2%), Hong Kong (-16%) e Corea del Sud (-10%) risultano inferiori al 2023. Tuttavia, l’intera regione registra un incremento complessivo del 6%.

Crescita del trasporto aereo merci dal Sud-est asiatico agli USA

Il Sud-est asiatico si conferma protagonista degli ultimi mesi. A ottobre, i tonnellaggi verso gli Stati Uniti sono aumentati del 40% su base annua, il dato di crescita mensile più alto del 2024. Nei primi dieci mesi dell’anno, l’aumento medio è stato del 26%.

Al contrario, i volumi dalla Cina e da Hong Kong verso gli Stati Uniti sono diminuiti del 6% da inizio anno, mentre le esportazioni verso l’Europa sono cresciute dell’8%. I tonnellaggi dal Sud-est asiatico verso l’Europa risultano invece in calo del 6%.

Riconfigurazione globale nelle supply chain

Questi dati indicano una progressiva diversificazione delle catene di fornitura statunitensi, con un crescente spostamento verso Vietnam, Malesia, Thailandia e Taiwan. In particolare, Taiwan beneficia della forte domanda globale di semiconduttori ad alte prestazioni destinati anche all’intelligenza artificiale.

Nella settimana 46, i tonnellaggi verso gli Stati Uniti sono aumentati del 41% da Taiwan, del 60% dal Vietnam, del 37% dalla Thailandia e del 62% dalla Malesia. In tutti questi casi, componenti elettronici e semiconduttori costituiscono una quota significativa del trasporto aereo merci.

