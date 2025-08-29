AEREO

Secondo i dati IATA la domanda mondiale di trasporto aereo merci è aumentata del 5,5%

L’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) ha pubblicato i dati relativi al mercato globale del trasporto aereo merci di luglio 2025, confermando un andamento positivo e l’avvio di un trend di crescita che si estende oltre il singolo mese.

La domanda mondiale di trasporto aereo merci (CTK, cargo tonne-kilometers) è cresciuta del 5,5% rispetto a luglio 2024, con un +6,0% per le sole operazioni internazionali. La capacità (ACTK) è aumentata del 3,9%, mentre il fattore di carico si è mantenuto al 45,1%.

Trasporto aereo merci: una crescita che sorprende

Nonostante l’instabilità economica e commerciale, il trasporto aereo merci ha registrato un’espansione diffusa. L’unica eccezione è la rotta Asia-Nord America, scesa dell’1,0% per il terzo mese consecutivo.

Il calo è stato determinato soprattutto dal rallentamento dell’e-commerce negli Stati Uniti, legato alla fine delle esenzioni de minimis sulle piccole spedizioni. Tuttavia, molti operatori del cargo aereo merci hanno anticipato le spedizioni per evitare l’aumento dei dazi americani, sostenendo la crescita globale del settore.

Europa-Asia, la direttrice che guida il trasporto aereo merci

Come ha evidenziato Willie Walsh, Direttore Generale IATA, sebbene l’attenzione sia rivolta agli Stati Uniti, è la rete globale a determinare la direzione del mercato.

Il trasporto aereo merci Europa-Asia si conferma la rotta più importante: rappresenta circa un quinto del traffico mondiale e a luglio ha segnato un incremento del 13,5%, registrando il 29° mese consecutivo di crescita.

Fattori economici che sostengono il trasporto aereo

L’andamento del cargo aereo merci è influenzato da diversi fattori macroeconomici:

Il commercio mondiale di beni a giugno è cresciuto del 3,1% su base annua.

a giugno è cresciuto del su base annua. Il prezzo del carburante per aerei è calato del 9,1% rispetto al 2024, riducendo i costi per le compagnie di trasporto aereo merci , anche se in aumento del 4,3% rispetto a giugno.

è calato del rispetto al 2024, riducendo i costi per le compagnie di , anche se in aumento del 4,3% rispetto a giugno. Il settore manifatturiero globale mostra segnali di rallentamento: l’indice PMI è sceso a 49,66 punti, mentre i nuovi ordini dall’estero sono rimasti deboli (48,2).

Nonostante queste criticità, la crescita del cargo aereo internazionale evidenzia la resilienza del settore.

Trasporto aereo: i risultati regionali di luglio 2025

La performance del trasporto aereo merci varia sensibilmente tra le diverse regioni:

Asia-Pacifico : +11,1% nella domanda, capacità +7,3%.

: +11,1% nella domanda, capacità +7,3%. Africa : +9,4%, con capacità stabile (-0,1%).

: +9,4%, con capacità stabile (-0,1%). Europa : +4,1%, capacità +4,0%.

: +4,1%, capacità +4,0%. America Latina e Caraibi : +2,4%, capacità +3,8%.

: +2,4%, capacità +3,8%. Medio Oriente : +2,6%, capacità +5,9%.

: +2,6%, capacità +5,9%. Nord America: crescita minima, +0,7%, con capacità in calo (-0,6%).

Il dato conferma che il cargo aereo asiatico resta il più dinamico, mentre il Nord America soffre ancora l’incertezza legata alle politiche commerciali statunitensi.

Rotte chiave del trasporto aereo merci

Secondo IATA, le principali rotte globali del cargo aereo merci hanno registrato a luglio 2025:

Europa-Asia : +13,5% (29 mesi consecutivi di crescita).

: +13,5% (29 mesi consecutivi di crescita). Africa-Asia : +12,1%.

: +12,1%. All’interno dell’Asia : +10,3% (21 mesi consecutivi di crescita).

: +10,3% (21 mesi consecutivi di crescita). Nord America-Europa : +9,6% (18 mesi consecutivi di crescita).

: +9,6% (18 mesi consecutivi di crescita). Medio Oriente-Asia : +8,5%.

: +8,5%. All’interno dell’Europa : +4,0%.

: +4,0%. Medio Oriente-Europa : +0,3%, crescita marginale.

: +0,3%, crescita marginale. Asia-Nord America: -1,0%, unica rotta in calo.

Le rotte intra-asiatiche ed euroasiatiche si confermano dunque come i veri motori del cargo aereo internazionale.

