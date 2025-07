AEREO

l settore del trasporto aereo merci a metà luglio 2025 presenta un quadro dinamico, caratterizzato da tariffe stabili nonostante un leggero calo complessivo nei volumi globali nella settimana 28 (dal 7 al 13 luglio).

Le più recenti analisi di WorldACD Market Data rivelano andamenti complessi per il trasporto aereo merci.

Si registra un marcato declino nei tonnellaggi tra l’Asia Pacifico e gli Stati Uniti. Parzialmente controbilanciato da un significativo rimbalzo delle tariffe cargo in uscita dal Nord America.

Tariffe globali stabili per il trasporto aereo merci

Nonostante un secondo calo consecutivo del tonnellaggio globale (-1% su base settimanale), il trasporto aereo merci mostra segnali positivi. Le tariffe spot medie globali sono salite a 2,65 dollari USA al chilo, indicando una leggera ripresa del mercato.

L’aumento delle tariffe è stato principalmente spinto da un +6% nei prezzi e nei volumi con origine dal Nord America. Questo dato evidenzia una chiara ripresa del trasporto aereo merci dopo la pausa legata alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza negli Stati Uniti, il 4 luglio.

L’andamento del mercato nella settimana 28 del 2025 rispecchia quello dell’anno precedente. Le tariffe medie globali (calcolate su un mix di spot e contrattuali) si attestano a 2,46 dollari al chilo.

Tuttavia, il contesto valutario ha subito variazioni rilevanti. Il dollaro USA è più debole del -6% rispetto alle principali valute, tra cui l’euro. Di conseguenza, in valuta europea, le tariffe medie globali del trasporto aereo merci risultano in calo del -6% su base annua.

Tonnellaggi Asia Pacifico-USA

Il dato più significativo della settimana 28 è il calo consecutivo dei tonnellaggi dalle origini dell’Asia Pacifico verso gli Stati Uniti nel trasporto aereo merci.

Dopo una diminuzione del -2% la scorsa settimana, i volumi sono scesi di un ulteriore -5% su base settimanale (WoW). Questo declino è stato particolarmente evidente nelle origini del Sud-est asiatico, con cali a doppia cifra da paesi come Indonesia (-23%), Thailandia (-21%), Vietnam (-14%) e Singapore (-10%).

Tutti questi paesi avevano già registrato cali WoW nella settimana 27, ad eccezione della Thailandia, che aveva registrato un aumento del +2% WoW.

Tuttavia, non tutte le rotte hanno registrato un declino nel trasporto aereo merci. Alcune origini chiave dell’Asia Pacifico hanno mostrato un modesto incremento nei tonnellaggi verso gli Stati Uniti, tra cui Giappone (+6%), Hong Kong (+3%) e Corea del Sud (+1%). Al contrario, Taiwan e Cina hanno entrambe registrato un calo del -3%.

Le tariffe spot dalle origini dell’Asia Pacifico verso gli Stati Uniti sono diminuite del -2% WoW, influenzate principalmente da un calo del -20% nei prezzi dal Giappone e da alcune minori riduzioni WoW da alcune parti del Sud-est asiatico (Thailandia, Malesia e Singapore).

In contrasto con la rotta trans-pacifica, i volumi dall’Asia Pacifico all’Europa nel trasporto aereo merci sono rimasti relativamente stabili (+1% WoW) nella settimana 28. Corea del Sud (+7% WoW) e Malesia (+5% WoW) hanno guidato i modesti aumenti, mentre i volumi da Taiwan sono diminuiti del -3% WoW, dopo essere scesi anche nelle due settimane precedenti.

Mercati trasporto aereo merci MESA sotto pressione

Anche la regione del Medio Oriente e Asia Meridionale (MESA) sta affrontando sfide significative nel trasporto aereo merci. Nel contesto di una continua ripresa dopo l’Eid, di rinnovati conflitti e focolai regionali, di una ripresa degli attacchi degli Houthi alle navi nel Mar Rosso e di alcune specifiche sfide logistiche in alcune parti del subcontinente indiano, il peso tariffario trasportato dalle origini MESA è diminuito del -3% WoW nella settimana 28.

Le tariffe medie di mercato a pieno carico sono calate del -3% e le tariffe spot del -4%. Sebbene i tonnellaggi siano più o meno in linea con i livelli dello stesso periodo dell’anno scorso, le tariffe medie di mercato a pieno carico e le tariffe spot per il trasporto aereo merci sono in calo, su base annua, rispettivamente del -12% e del -18% rispetto ai livelli gonfiati di metà luglio 2024.

I tonnellaggi provenienti dal Bangladesh, dove gli operatori del trasporto aereo merci hanno segnalato alcune difficoltà con un sistema doganale di recente introduzione, sono diminuiti del -4% su base settimanale, con un calo dell’8% verso il suo principale mercato di destinazione, l’Europa, e del 22% verso i mercati dell’Asia-Pacifico.

Negli Stati Uniti per gli esportatori bengalesi dazi del 35% dal 1° agosto. Le compagnie aeree hanno aumentato i volumi del trasporto merci. Registrata una crescita settimanale del 4% rispetto ai minimi toccati il mese scorso in coincidenza con l’Eid e la pausa del Giorno dell’Indipendenza.

Nel frattempo, nella 28a settimana si sono registrati cali su base settimanale nei tonnellaggi trasportati da altri paesi di origine chiave del MESA, tra cui India (-6%) e Sri Lanka (-5%) verso i mercati globali.

