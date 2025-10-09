AEREO

Quali sono le rotte cargo più forti del trasporto aereo di merci globale

Il trasporto aereo di merci continua a mostrare solidità nel 2025. Secondo i dati ufficiali diffusi dalla IATA (International Air Transport Association), nel mese di agosto 2025 la domanda globale di cargo aereo è aumentata del 4,1% rispetto ad agosto 2024, segnando il sesto mese consecutivo di crescita.

Un risultato che conferma la resilienza del trasporto aereo di merci in un contesto economico segnato da tensioni commerciali, nuovi dazi e cambiamenti nelle rotte internazionali.

Domanda e capacità in crescita nel trasporto aereo di merci mondiale

La domanda globale di trasporto aereo di merci, misurata in Cargo Tonne-Kilometers (CTK), è cresciuta del 4,1% su base annua, mentre la capacità disponibile (Available Cargo Tonne-Kilometers, ACTK) è aumentata del 3,7%.

Il fattore di carico medio (Cargo Load Factor) ha raggiunto il 44,2%, con un leggero incremento rispetto al 2024.

Le operazioni internazionali del trasporto aereo di merci hanno registrato performance superiori alla media: +5,1% nella domanda e +5,5% nella capacità, segno di una solida ripresa del traffico intercontinentale.

Il prezzo del carburante per jet è sceso del 6,4% rispetto all’anno precedente, segnando il quattordicesimo calo consecutivo, mentre i ricavi medi da nolo (cargo yields) hanno mostrato solo un lieve -2% su base annua, rimanendo stabili nel medio periodo.

Analisi regionale: Africa e Asia trainano il trasporto aereo

Secondo la IATA, il trasporto aereo di merci ha continuato a crescere in quasi tutte le aree geografiche:

Africa : +11,0% nella domanda, la più alta a livello globale, con capacità in aumento del 12,3%.

: +11,0% nella domanda, la più alta a livello globale, con capacità in aumento del 12,3%. Asia-Pacifico : +9,8% nella domanda e +6,9% nella capacità, sostenuta dai traffici intra-asiatici e dalle rotte verso l’Europa.

: +9,8% nella domanda e +6,9% nella capacità, sostenuta dai traffici intra-asiatici e dalle rotte verso l’Europa. Europa : +3,2% nella domanda e +4,2% nella capacità, grazie ai collegamenti con Asia e America Latina.

: +3,2% nella domanda e +4,2% nella capacità, grazie ai collegamenti con Asia e America Latina. Medio Oriente : +2,7% nella domanda e +4,3% nella capacità, trainata dal traffico con l’Asia.

: +2,7% nella domanda e +4,3% nella capacità, trainata dal traffico con l’Asia. America Latina e Caraibi : +2,1% nella domanda, in rallentamento per via del calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti.

: +2,1% nella domanda, in rallentamento per via del calo delle esportazioni verso gli Stati Uniti. Nord America: -2,1% nella domanda e -1,0% nella capacità, penalizzata dalle nuove tariffe commerciali e dalla riduzione dei flussi con l’Asia.

Le rotte cargo più forti del trasporto aereo di merci globale

Le rotte del trasporto aereo di merci hanno mostrato performance differenziate ma globalmente positive:

Europa–Asia : +13,0%, trentesimo mese consecutivo di crescita.

: +13,0%, trentesimo mese consecutivo di crescita. Intra-Asia : +12,4%, ventiduesimo mese consecutivo di aumento.

: +12,4%, ventiduesimo mese consecutivo di aumento. Africa–Asia : +8,4%, trainata dal potenziamento dei flussi commerciali.

: +8,4%, trainata dal potenziamento dei flussi commerciali. Medio Oriente–Asia e Nord America–Europa: entrambe in crescita del +7,8%.

Le uniche flessioni si registrano sulle rotte Asia–Nord America (-2,2%), Medio Oriente–Europa (-0,8%) e Intra-Europa (-0,9%), influenzate dalle recenti politiche tariffarie e dalla riduzione delle esportazioni cinesi.

Cargo Load Factor: l’Asia-Pacifico sostiene l’equilibrio del cargo aereo

Il fattore di carico (CLF) nel trasporto aereo di merci mondiale è aumentato dello 0,2% a 44,2%, con l’Asia-Pacifico che ha registrato la miglior performance (+1,3 punti percentuali, fino al 47,5%). Le altre regioni hanno mostrato lievi cali: Africa 39,6%, Europa 49,2%, Nord America 38,4%.

La capacità belly-hold – ossia quella nelle stive dei voli passeggeri – è cresciuta del 7,8%, segnando il 53° mese consecutivo di aumento, e rappresenta oggi il 56,6% della capacità globale.

I cargo dedicati (freighters) hanno visto una crescita più moderata (+2,6%), con una quota scesa al 43,4%.

Contesto macroeconomico: i benefici della ripresa industriale

La produzione industriale globale è cresciuta del 2,8% a luglio, mentre il commercio mondiale di beni è salito del 5,4%.

Il PMI manifatturiero globale ha raggiunto 51,75, il livello più alto da oltre un anno, segno di rinnovato ottimismo.

Tuttavia, il sottoindice sui nuovi ordini all’export (48,73) rimane sotto la soglia dei 50 punti, indicando cautela di fronte alle incertezze tariffarie e alle tensioni commerciali internazionali.

