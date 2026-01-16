AEREO

Il trasporto aereo merci nel 2026 eredita un andamento già impostato nel corso del 2025, anno che si è chiuso con ricavi in crescita e volumi ai massimi storici.

La spinta non è arrivata da fattori straordinari, ma da una domanda che ha tenuto per tutto l’anno, anche mentre il mercato usciva gradualmente dalla fase post-pandemica. In uno scenario commerciale ancora segnato da aggiustamenti continui, il cargo aereo continua a svolgere una funzione operativa centrale all’interno delle catene logistiche.

I dati diffusi da WorldACD Market Data indicano che nel 2025 i ricavi globali del trasporto aereo merci sono cresciuti del 3%. Il dato assume rilievo soprattutto perché non è stato sostenuto da un aumento delle tariffe. A incidere è stato invece l’incremento dei volumi, con il peso imponibile che ha raggiunto il valore più elevato mai registrato su base annua.

Trasporto aereo merci a inizio 2026

Tra la fine del 2025 e le prime settimane del 2026, nel trasporto aereo merci si è registrato il consueto rallentamento stagionale di domanda e capacità, dinamica già osservata negli stessi mesi degli anni precedenti. I primi dati disponibili per il 2026 indicano volumi ancora allineati ai livelli elevati raggiunti nel corso del 2025.

Trasporto aereo merci e andamento dei volumi nel 2025

Nel 2025 il peso tassabile del trasporto aereo merci ha superato del 4% il livello del 2024, che aveva già chiuso con un aumento significativo dei volumi.

La crescita si è sviluppata nel corso dell’anno senza concentrazioni in singoli mesi. Negli ultimi mesi del 2025 l’incremento è risultato più marcato. A dicembre i volumi sono aumentati del 7% su base annua, portando la crescita del quarto trimestre al 6%.

Il dato si colloca sopra i livelli dei trimestri precedenti e riflette una domanda che ha continuato a sostenere il trasporto aereo merci anche nella fase finale dell’anno.

Trasporto aereo in Asia-Pacifico

Nel 2025 le rotte in uscita dall’area Asia-Pacifico hanno registrato gli incrementi più elevati nel trasporto aereo merci. A dicembre i volumi su queste direttrici sono aumentati dell’11% su base annua. Considerando l’intero anno, la crescita si è attestata intorno all’8%.

Nel corso del 2025 sono aumentate le spedizioni dal Sud-est asiatico verso gli Stati Uniti e quelle in partenza dalla Cina dirette verso l’Europa e altri mercati. I flussi su queste rotte risultano superiori ai livelli del 2024.

Prezzi in calo e ricavi del cargo aereo

Nel 2025 i prezzi medi del trasporto aereo merci sono risultati più bassi rispetto al 2024. La variazione è stata stimata intorno all’1%. A dicembre il prezzo medio si è attestato intorno ai 2,65 dollari al chilo, valore in linea con novembre e inferiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nel confronto con dicembre 2024, i ricavi mensili del cargo aereo sono aumentati del 4%. I volumi movimentati sono risultati più elevati.

Le tariffe spot hanno mostrato andamenti differenti a seconda delle aree geografiche. In Europa, Nord America e Medio Oriente le flessioni sono risultate più marcate. Nell’area Asia-Pacifico, invece, la tenuta è stata maggiore, anche per effetto di una capacità ancora limitata.

