AEREO

La compagnia si distingue per performance globali, tecnologia e gestione avanzata delle spedizioni

Cathay Cargo è stata premiata come miglior servizio cargo al mondo agli Airline Excellence Awards 2026. Il riconoscimento arriva da Airline Ratings. Premia affidabilità, costanza operativa e qualità del servizio.

Un risultato che conferma il ruolo centrale della compagnia nel trasporto aereo merci globale.

Un premio che valorizza il cargo come core business

Cathay Cargo si è aggiudicata il titolo nella categoria dedicata alle operazioni cargo a marchio. La giuria ha sottolineato un aspetto chiave. Il trasporto merci non è un’attività secondaria. È una parte centrale del business.

Secondo Airline Ratings, la compagnia si distingue per:

flotta cargo dedicata

prodotto integrato

elevata affidabilità operativa

gestione avanzata delle spedizioni specializzate

Il peso strategico dell’hub di Hong Kong

Cathay Cargo è tra i principali operatori nello scalo di Hong Kong. Si tratta dell’aeroporto cargo più trafficato al mondo.

Dominic Perret, direttore cargo, ha ricordato il valore storico del settore per il gruppo. Il trasporto merci rappresenta infatti una linea di business fondamentale da oltre 80 anni. L’obiettivo resta rafforzare il ruolo di Hong Kong come hub logistico globale.

Digitalizzazione e nuovi strumenti per i clienti

Uno dei punti su cui Cathay Cargo sta investendo è la digitalizzazione. James Evans, responsabile cargo commerciale, ha evidenziato lo sviluppo di un ecosistema digitale sempre più integrato.

Tra le novità:

portale clienti unico

funzione “Gestisci prenotazione”

strumenti di tracking più avanzati

L’idea è semplificare tutto il processo. Dalla prenotazione alla consegna.

Sicurezza e spedizioni specializzate

La giuria ha premiato anche l’attenzione alla sicurezza. In particolare:

sistema di rilevamento batterie al litio

procedure operative consolidate

gestione di merci complesse

Tim Wong, responsabile del servizio cargo, ha ribadito un punto. Le operazioni si basano su dati, tecnologia e processi solidi.

Il valore del lavoro di squadra

Il risultato non riguarda solo la compagnia. Coinvolge anche partner e fornitori. Perret ha sottolineato il contributo dei team a livello globale. Il premio è un riconoscimento diretto al loro lavoro.

Il premio 2026 rafforza il posizionamento di Cathay Cargo nel trasporto aereo merci. Affidabilità, innovazione e continuità operativa restano i punti di forza. In un mercato sempre più competitivo, sono questi gli elementi che fanno la differenza.

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