AEREO

Settembre riporta il trasporto aereo merci in quota. Dopo la pausa estiva, i volumi mondiali sono cresciuti del 3% rispetto ad agosto e del 9% su base annua. Un risultato che racconta un mercato vivace, ma non uniforme: mentre alcune rotte si riempiono, altre risentono delle nuove regole commerciali.

Trasporto aereo merci in crescita: Asia e Nord America trainano i volumi

Secondo WorldACD Market Data, a spingere la crescita sono soprattutto Asia-Pacifico e Nord America, entrambi a +10% rispetto a settembre 2025. Bene anche Medio Oriente e Asia meridionale (+9%), Europa e Africa (+8%).

L’aumento della domanda riguarda in particolare prodotti tecnologici, componenti di valore e spedizioni per le quali il tempo conta più del costo.

Tariffe cargo aereo in aumento del 25%: pesano le tensioni internazionali

E il costo, intanto, sale. Le tariffe medie mondiali sono aumentate dell’1% rispetto ad agosto e del 25% in un anno. I rincari più pesanti partono da Medio Oriente e Asia meridionale, dove raggiungono il 52%.

Sui prezzi continuano a pesare le tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sui collegamenti aerei.

Sul fronte dell’offerta, la capacità mondiale a fine settembre risultava superiore del 4% su base annua, grazie soprattutto agli aerei cargo dedicati (+7%).

Cina-Europa, spedizioni in calo mentre crescono i traffici verso gli Stati Uniti

Dalla Cina arrivano segnali contrastanti. A settembre le merci imbarcate nella Cina continentale e a Hong Kong con destinazione Europa sono diminuite del 10% rispetto a un anno prima.

Il calo è meno marcato di quello registrato in luglio e agosto, ma resta profondo soprattutto a Hong Kong, che perde il 24% dei volumi. Dalla Cina continentale, invece, la flessione si ferma al 2%.

Dietro questo andamento c’è anche la fine, dal primo luglio, delle esenzioni doganali europee per le importazioni di basso valore, un cambiamento che ha colpito le spedizioni dell’e-commerce.

Sull’altra sponda del Pacifico succede l’opposto: dalla Cina agli Stati Uniti i volumi crescono del 17%.

E il divario emerge anche nei prezzi. La tariffa media dalla Cina all’Europa è stata di 4,53 dollari al chilo a settembre; quella spot dalla Cina agli Stati Uniti ha raggiunto 6,05 dollari.

Nonostante queste differenze, il bilancio globale dei primi nove mesi del 2026 resta positivo: volumi a +5% e tariffe a +22%. Con l’arrivo del trimestre più intenso per il settore, sarà soprattutto la direzione dei flussi a meritare attenzione. Per gli spedizionieri, cambiano le scelte.

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