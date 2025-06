AEREO

Ecco come funziona il servizio con certificazione in 24 ore

Un nuovo servizio per il controllo rapido delle merci radioattive all’aeroporto di Milano Malpensa, snodo strategico per il trasporto aereo merci. Certificazione in 24 ore, sicurezza e conformità.

Aeroporto di Milano Malpensa controllo merci radioattive per il trasporto aereo merci

Nel cuore del principale aeroporto italiano per il trasporto aereo, SDC (Servizio Doganale Containers) ha attivato un servizio di controllo radiometrico rapido.

Il nuovo presidio operativo all’Aeroporto di Milano Malpensa consente di eseguire verifiche radiometriche su merci radioattive in arrivo, con certificazione entro 24 ore e gestione semplificata per spedizionieri e operatori logistici.

Questa innovazione risponde alle esigenze crescenti del trasporto aereo, dove la rapidità delle operazioni doganali è fondamentale, soprattutto per le spedizioni soggette a radioattività.

Radioattività delle merci: perché serve un controllo rapido nel trasporto aereo

Il trasporto aereo merci è spesso utilizzato per spedizioni urgenti, componenti industriali e beni di alto valore. In questo contesto, il controllo sulla radioattività delle merci è sempre più importante, anche in virtù del D.Lgs. 101/2020, che ha esteso l’obbligo di controllo a numerose categorie merceologiche.

Il servizio offerto da SDC permette di:

Evitare ritardi nei flussi di trasporto aereo

Ottenere certificazioni ufficiali in tempi ridotti

Assicurare la conformità normativa delle merci radioattive

Cosa offre il servizio SDC per il trasporto merci aereo

Verifica rapida della radioattività delle merci

Controlli radiometrici su merci in arrivo via aereo, con strumentazione avanzata e personale esperto in radioprotezione.

Certificazione in 24 ore

La documentazione che attesta l’assenza di rischi radiologici viene rilasciata entro un giorno lavorativo. Perfetta per chi lavora con spedizione di merci urgente.

Servizio completo e tracciabile

SDC gestisce l’intero processo, diventando un unico punto di riferimento per spedizionieri e aziende nel settore del trasporto aereo.

Malpensa: hub strategico per il controllo merci radioattive

L’Aeroporto di Milano Malpensa è lo scalo merci più importante d’Italia. Con milioni di tonnellate movimentate ogni anno, rappresenta un nodo chiave del trasporto aereo europeo. La presenza di un presidio radiometrico fisso, come quello attivato da SDC, offre una risposta concreta alla necessità di:

Gestire in modo sicuro le merci radioattive

Ridurre i tempi di sdoganamento

Velocizzare il transito delle merci nel trasporto aereo

Per chi è pensato questo servizio nel trasporto aereo merci?

Il nuovo servizio radiometrico è ideale per:

Spedizionieri attivi nel cargo aereo

Operatori della logistica internazionale

Aziende con catene di fornitura via trasporto aereo

Importatori di componenti industriali e metallici

Broker doganali e consulenti operanti in scalo

Merci radioattive e logistica aerea: criticità e soluzioni

Nel trasporto aereo merci, la presenza di merci radioattive – anche in forma di contaminazione residua o naturale – rappresenta un fattore di rischio doganale e operativo. Non disporre di una certificazione aggiornata può causare:

Fermi merce

Ritardi nella consegna

Sanzioni amministrative

Il presidio SDC permette di prevenire questi problemi, offrendo velocità, sicurezza e conformità per tutte le operazioni legate alla radioattività delle merci.

Continua a leggere: Swissport potenzia il trasporto aereo in Italia e avvia il nuovo cargo handling a Milano Malpensa