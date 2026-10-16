AEREO

Il problema alla rete di trasmissione dati ha mandato in difficoltà il traffico aereo italiano, con ritardi e cancellazioni in numerosi aeroporti. Escluso l’attacco hacker, Enav ha ripristinato la piena operatività. Restano da chiarire le cause tecniche del guasto.

Il traffico aereo italiano è tornato alla normalità dopo il guasto che venerdì 16 ottobre 2026 ha provocato ritardi e cancellazioni negli aeroporti di tutta Italia. A mandare in difficoltà il sistema è stata un’anomalia alla rete di trasmissione dati utilizzata da Enav per il controllo dei voli. Un problema emerso durante la notte. Alle sei del mattino ha costretto a ridurre della metà la capacità di gestione degli aerei nello spazio aereo nazionale.

Soltanto nel pomeriggio, dopo diverse ore di interventi tecnici, Enav ha annunciato il ripristino del 100% dell’operatività. Le limitazioni sono state eliminate, anche se il ritorno alla regolarità dei collegamenti richiede tempo per recuperare i ritardi accumulati.

Traffico aereo, cosa è successo nella notte del guasto Enav

Tra il 15 e il 16 ottobre la rete dati di Enav ha iniziato a dare problemi. Fino alle 6 del mattino i voli sono proseguiti regolarmente. Poi l’aumento del traffico aereo ha reso necessarie le prime limitazioni.

Inizialmente il problema non ha avuto conseguenze sui voli. Enav ha attivato i sistemi di emergenza previsti in questi casi, riuscendo a garantire il normale svolgimento delle operazioni fino alle sei del mattino.

Con l’aumento delle partenze, però, la situazione è cambiata. La rete alternativa non era in grado di sostenere l’intero volume di traffico e, mentre il guasto continuava, è stato necessario limitare il numero di aeromobili gestibili contemporaneamente.

La capacità operativa è scesa così al 50%. I voli hanno continuato a operare, ma in numero ridotto e con pesanti ripercussioni sugli orari.

Le compagnie aeree hanno dovuto fare i conti con partenze posticipate e collegamenti cancellati, mentre negli aeroporti si accumulavano i ritardi.

Le cause del guasto Enav: escluso un attacco hacker

Ma cosa ha provocato il malfunzionamento? Le verifiche effettuate durante l’emergenza hanno individuato il problema nella rete di trasmissione dati. Nessuna anomalia nelle strumentazioni utilizzate da Enav per il controllo dei voli.

Enav ha escluso l’ipotesi di un attacco hacker o di un sabotaggio. Non è ancora chiaro, invece, che cosa abbia provocato il guasto alla rete dati.

Per individuarlo, Enav ha lavorato insieme ai fornitori esterni, tra cui TIM, responsabile della gestione e della manutenzione dell’infrastruttura dati. Al momento del ripristino non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause specifiche dell’anomalia.

Come è stato ripristinato il traffico aereo in Italia

A evitare l’interruzione completa delle operazioni è stata la rete satellitare secondaria, utilizzata da Enav per garantire la continuità dei servizi durante il guasto.

La rete satellitare di riserva ha consentito di continuare a gestire i voli, anche se con alcune limitazioni.

Inizialmente Enav ha potuto gestire soltanto la metà del traffico aereo previsto.

La capacità è poi risalita al 75%, ma il guasto alla rete principale non era ancora stato risolto.

Nel pomeriggio il problema è stato risolto. Enav ha quindi comunicato il ripristino del 100% della capacità operativa.

Ritardi e voli cancellati per blocco del traffico aereo

Le conseguenze del guasto si sono fatte sentire soprattutto negli aeroporti con il maggior numero di collegamenti.

A Roma Fiumicino, Milano Malpensa e negli altri scali italiani si sono registrati ritardi e cancellazioni. Intorno a mezzogiorno erano già 192 i voli cancellati in Italia.

Nello stesso momento soltanto il 31% delle partenze dagli aeroporti italiani risultava in orario. La puntualità scendeva al 25% a Malpensa e al 28% a Fiumicino.

Il ripristino della rete ha consentito di eliminare le restrizioni alla gestione dei voli, ma non di recuperare immediatamente le partenze perse durante la mattinata. Per alcune compagnie e per i passeggeri coinvolti, le conseguenze del guasto possono quindi protrarsi anche dopo la fine dell’emergenza.

Resta aperta la questione delle cause tecniche che hanno mandato in difficoltà, per diverse ore, la rete di trasmissione dati su cui si appoggia il controllo del traffico aereo italiano.

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