AEREO

Telespazio rafforza la presenza italiana nello spazio europeo. Grazie all’accordo con EUSPA per ampliare il Centro di Controllo Galileo del Fucino, in Abruzzo. Il progetto prepara una delle infrastrutture strategiche del sistema di navigazione satellitare dell’Unione europea all’arrivo di Galileo di seconda generazione.

Telespazio, nuovi edifici al Centro Galileo del Fucino

L’intesa è stata sottoscritta con l’Agenzia UE per il programma spaziale. Prevede il contributo di EUSPA all’ampliamento del centro italiano. Sorgeranno due nuovi edifici. Sale controllo e ambienti destinati alle apparecchiature. Spazi progettati per rispettare elevati requisiti di sicurezza.

La struttura esistente si estende su circa 6.000 metri quadrati. Oggi ospita 30 sale controllo e 40 sale apparati. Telespazio seguirà tutte le fasi dei lavori: progettazione, ingegneria civile, verifiche e collaudo. Al termine, la proprietà dell’infrastruttura sarà attribuita alle autorità italiane.

Perché Galileo è decisivo per lo spazio europeo

Il Fucino lavora in parallelo con il centro tedesco di Oberpfaffenhofen, vicino Monaco di Baviera. Insieme, i due poli gestiscono la costellazione Galileo e le attività necessarie alla generazione e diffusione dei segnali di navigazione.

Il centro svolge anche funzioni legate alla sicurezza del sistema e al controllo della rete di distribuzione dei dati. Attività essenziali per garantire continuità e affidabilità ai servizi Galileo.

L’ampliamento servirà ad adeguare le capacità operative alle esigenze della nuova generazione di satelliti. Non è soltanto un intervento edilizio: significa rafforzare una rete da cui dipendono servizi di posizionamento e sincronizzazione utilizzati in numerosi settori, dai trasporti alle telecomunicazioni.

Telespazio e Leonardo, il ruolo dell’Italia

«Siamo orgogliosi che l’evoluzione del programma Galileo verso la sua seconda generazione ci affidi ancora una volta lo sviluppo del Centro di Controllo del Fucino», ha dichiarato l’amministratore delegato di Telespazio, Gabriele Pieralli.

La gestione operativa dei centri è affidata a Spaceopal, società partecipata in parti uguali da Telespazio e DLR-GfR. Leonardo contribuisce inoltre al programma attraverso le proprie attività industriali e le joint venture Telespazio e Thales Alenia Space, oltre alla realizzazione degli orologi atomici all’idrogeno destinati ai satelliti Galileo.

Per l’Abruzzo, il nuovo intervento consolida il ruolo del Fucino nella filiera spaziale europea. Per l’Italia è un ulteriore tassello nella gestione di infrastrutture cruciali per l’autonomia tecnologica del continente.