Swissport, leader globale nella logistica aeroportuale, amplia in modo significativo la sua presenza nel trasporto merci aereo in Italia con l’avvio delle nuove attività di cargo handling a Milano Malpensa. Questa operazione rappresenta un passo strategico per l’azienda, che punta a consolidarsi come riferimento nel settore della movimentazione merci per via aerea.

La scelta di investire a Malpensa, primo scalo italiano per volumi di cargo, conferma la volontà di Swissport di presidiare i principali nodi logistici europei per il trasporto merci aereo. Le nuove operazioni cargo handling saranno gestite in un magazzino di 4.000 m² all’interno del World Trade Center Malpensa, struttura rinnovata secondo standard doganali e di sicurezza di altissimo livello.

Milano Malpensa: cuore strategico del trasporto merci aereo per Swissport

Il nuovo hub cargo handling di Swissport sarà inizialmente dedicato alla gestione delle importazioni, con un focus su attività di pre-sdoganamento e distribuzione alle reti di corrieri espressi. Successivamente, Swissport prevede di estendere il proprio raggio d’azione all’esportazione e al cargo aereo generale, servendo un’ampia varietà di clienti del settore trasporto merci aereo su scala nazionale.

“La strategia cargo di Swissport in Italia ha sempre avuto come obiettivo l’espansione a Malpensa, principale hub per il trasporto merci aereo nel Paese”, sottolinea Massimo Roccasecca, Cargo Director di Swissport Italia.

Swissport oltre il cargo aereo: ground handling, lounge e aviazione executive in crescita

Il rafforzamento delle attività di trasporto merci aereo a Milano Malpensa è solo l’inizio. La Swissport ha un piano di espansione più ampio che coinvolge tutti i segmenti del ground operation aeroportuale, con l’obiettivo di estendere i propri servizi a:

Ground handling per aeromobili e passeggeri

Accoglienza lounge nei principali aeroporti

Aviazione executive e servizi personalizzati

“Swissport è profondamente impegnata nello sviluppo del mercato italiano, dove vogliamo trasferire il nostro know-how globale per costruire una rete efficiente nel trasporto merci aereo e nei servizi a terra”, afferma Marina Bottelli, CEO di Swissport Italia SPA.

Swissport: numeri globali al servizio del trasporto merci aereo

Nel 2024, Swissport ha dimostrato ancora una volta la sua leadership nel trasporto merci aereo e nei servizi aeroportuali, gestendo:

247 milioni di passeggeri a livello globale

a livello globale Circa 5 milioni di tonnellate di merci aeree (in crescita rispetto ai 4,7 milioni del 2023)

(in crescita rispetto ai 4,7 milioni del 2023) 117 centri cargo in tutto il mondo, molti dei quali certificati CEIV Pharma per la logistica farmaceutica

Con una forza lavoro di circa 61.000 dipendenti, Swissport è attiva in 279 aeroporti, 45 Paesi e 6 continenti, offrendo soluzioni end-to-end per ogni esigenza legata al trasporto merci aereo.

