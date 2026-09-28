AEREO

147 brand, buyer da 16 Paesi e 93 eventi dedicati a space economy, innovazione e industria

La space economy conquista Rimini. Si è chiusa al Rimini Expo Centre la prima edizione di BEX – Beyond Exploration Expo, l’evento di Italian Exhibition Group nato per mettere in contatto il mondo dello spazio con le industrie che operano sulla Terra.

Per tre giorni aziende, istituzioni, investitori e ricercatori si sono confrontati su tecnologie e applicazioni destinate a cambiare settori molto diversi tra loro. I numeri del debutto fotografano una manifestazione già fortemente internazionale: 147 brand presenti, oltre 30 buyer da 16 Paesi e un programma composto da 93 convegni e sessioni tecniche.

Sul palco si sono alternati 315 relatori, tra cui 20 internazionali. Uno dei momenti centrali è stato il BEX Vision Summit, con la partecipazione di realtà come Axiom Space, Leonardo e Barilla.

Al centro del dibattito non soltanto satelliti e missioni spaziali, ma soprattutto le tecnologie che possono trovare applicazione nella vita quotidiana e nell’industria. Dall’agrifood alla salute, passando per tessile tecnico, automotive e sport, BEX ha mostrato quanto il confine tra economia spaziale e settori tradizionali sia sempre più sottile.

A Rimini erano presenti alcuni dei principali protagonisti della filiera, tra cui Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, Argotec, Altec, Planetek e D-Orbit. Al loro fianco anche aziende provenienti da altri comparti, come Dallara, Technogym, Electrolux Professional e Formula Medicine.

Importante anche il contributo delle istituzioni, con ASI, ESA, CNR, ENEA, Confindustria e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La prima edizione di BEX lascia così un messaggio chiaro: lo spazio non è più soltanto esplorazione, ma un laboratorio di innovazione capace di generare nuove opportunità industriali, investimenti e soluzioni concrete anche sulla Terra.

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