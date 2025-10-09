AEREO

Quanto è importante l’attività di assistenza a terra per la sicurezza dei voli aerei? Per anni, le operazioni di assistenza a terra sono rimaste prive di una normativa europea, nonostante rappresentino una componente essenziale per la sicurezza dei voli aerei.

Oltre 300.000 lavoratori del settore aeronautico dell’Unione Europea gestiscono ogni giorno decine di migliaia di voli, ma fino al 2025 queste attività erano escluse dal sistema di sicurezza comune.

Mentre piloti, operatori di volo, manutentori e aeroporti erano già regolamentati, le attività di rampa, carico e scarico, rifornimento e de-icing non erano coperte da alcun quadro normativo armonizzato.

Per colmare questa lacuna, la Commissione Europea ha incaricato l’EASA di elaborare nuove norme dedicate alle organizzazioni che forniscono servizi di assistenza a terra.

Assistenza a terra nel sistema di sicurezza dei voli aerei

All’inizio del 2025, la Commissione Europea ha pubblicato due regolamenti che integrano l’assistenza a terra nel sistema europeo della sicurezza dei voli aerei.

Il Regolamento delegato (UE) 2025/20 definisce i requisiti per le organizzazioni che svolgono queste attività, mentre il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/23 stabilisce le modalità di supervisione da parte delle autorità competenti.

Queste norme rappresentano un traguardo a livello mondiale, poiché in gran parte del mondo il settore non è ancora coperto da regole di sicurezza aeronautica.

Le nuove disposizioni riconoscono ufficialmente che l’assistenza a terra contribuisce alla sicurezza, tutelando passeggeri e lavoratori.

Attività di assistenza a terra che influiscono sulla sicurezza dei voli aerei

Con assistenza a terra si intendono le operazioni svolte in aeroporto per preparare un aeromobile al volo:

Carico e scarico dei bagagli : un bilanciamento errato può compromettere la stabilità dell’aereo e causare perdita di controllo.

: un bilanciamento errato può compromettere la stabilità dell’aereo e causare perdita di controllo. Movimentazione delle merci pericolose : un errore di imballaggio o caricamento può provocare incendi o perdite di materiali tossici.

: un errore di imballaggio o caricamento può provocare incendi o perdite di materiali tossici. Rifornimento di carburante : è essenziale usare carburante pulito, nella quantità corretta e conforme alle specifiche.

: è essenziale usare carburante pulito, nella quantità corretta e conforme alle specifiche. Sbrinamento e antighiaccio (de-icing) : l’accumulo di ghiaccio può impedire il decollo o causare danni ai motori.

: l’accumulo di ghiaccio può impedire il decollo o causare danni ai motori. Gestione rampa e veicoli di servizio: mezzi o attrezzature mal gestiti possono danneggiare gli aeromobili o ferire il personale.

Ogni fase operativa a terra è direttamente collegata alla sicurezza dei voli aerei: un errore può trasformarsi in un rischio concreto in volo.

Nuove norme UE per migliorare la sicurezza dei voli aerei

Supervisione armonizzata per la sicurezza dei voli aerei

Le autorità degli Stati membri dell’EASA, inclusi i Paesi EFTA, saranno responsabili della vigilanza sulle organizzazioni di assistenza a terra.

Collaboreranno sviluppando strumenti di audit comuni e linee guida condivise, garantendo una supervisione uniforme in tutta l’Unione. Questo approccio congiunto rafforza in modo concreto la sicurezza.

Sistemi di gestione della sicurezza per garantire la sicurezza

Le organizzazioni dovranno introdurre un sistema di gestione della sicurezza (SMS) per identificare, valutare e controllare i rischi, monitorare le prestazioni e promuovere una cultura della sicurezza tra i dipendenti. L’obiettivo è ridurre incidenti e danni, contribuendo alla sicurezza dei voli aerei in ogni aeroporto europeo.

Formazione e competenze per la sicurezza

Il personale di assistenza a terra dovrà essere formato, competente e consapevole del proprio ruolo nella tutela della sicurezza. La nuova normativa agevola anche la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, garantendo standard di competenza uniformi.

Manutenzione delle attrezzature per la sicurezza dei voli aerei

Le organizzazioni dovranno effettuare manutenzione regolare su mezzi e attrezzature di supporto a terra per prevenire danni ad aeromobili e infrastrutture. Questa misura riduce i rischi di guasto e aumenta la sicurezza degli aerei.

Procedure operative condivise per la sicurezza dei voli aerei

Le società di assistenza a terra dovranno rispettare le procedure dei gestori aeroportuali e collaborare con compagnie aeree e aeroporti condividendo informazioni rilevanti in materia di sicurezza.

Questo scambio di dati consente di applicare misure comuni e migliorare la sicurezza in modo coordinato.

