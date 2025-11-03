AEREO

Voli per Roma e Milano con tariffe scontate e collegamenti giornalieri

Dal 1° novembre 2025 sono partiti i nuovi collegamenti in continuità territoriale dall’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso verso Roma Fiumicino e Milano Linate, con sconti sui voli e tariffe fisse per tutto l’anno.

La continuità territoriale garantisce collegamenti diretti e accessibili ai cittadini della Sicilia sud-orientale, migliorando la mobilità e l’integrazione con le principali città italiane.

Continuità territoriale a Comiso: voli per Roma e Milano

Il nuovo servizio di continuità territoriale da Comiso consente ai viaggiatori siciliani di volare ogni giorno su voli verso Roma e Milano con prezzi calmierati, indipendentemente dal periodo dell’anno.

L’obiettivo è assicurare pari opportunità di spostamento ai residenti delle isole, contrastando l’isolamento geografico e favorendo lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Il primo volo Comiso–Milano Linate, operato da Aeroitalia, ha registrato il tutto esaurito, confermando la forte domanda di collegamenti diretti e accessibili. Il successo del debutto dimostra quanto fosse attesa la misura di continuità territoriale per la provincia di Ragusa e per tutta la Sicilia orientale.

Collaborazione istituzionale per la continuità territoriale in Sicilia

L’attivazione dei voli di collegamento in continuità territoriale a Comiso è il risultato della sinergia tra istituzioni nazionali e regionali, SAC (Società Aeroporto Catania-Comiso) e Aeroitalia, con il supporto del Governo Schifani, del Governo nazionale e dell’Enac.

L’obiettivo comune è quello di garantire voli aerei efficienti, inclusivi e stabili, capaci di sostenere il turismo e l’economia locale.

Comiso cresce con la continuità territoriale

“L’avvio della continuità territoriale rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso e per la crescita del territorio ibleo”, ha dichiarato Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC.

Ha inoltre sottolineato come il sold out del primo volo per Milano Linate dimostri una domanda di mobilità forte e concreta da parte dei cittadini.

Torrisi ha ringraziato il Governo regionale, quello nazionale ed Enac per la collaborazione. SAC continuerà a lavorare per garantire collegamenti affidabili e costanti con Aeroitalia e tutti i partner coinvolti.

Sconto voli e benefici per la mobilità siciliana

Grazie alla continuità territoriale in Sicilia, i passeggeri potranno usufruire di sconti sui voli da Comiso e tariffe stabilite, indipendenti dalle fluttuazioni stagionali.

Questo significa viaggi più accessibili per studenti, lavoratori e famiglie, con la possibilità di raggiungere facilmente Roma e Milano tutto l’anno.

L’iniziativa rafforza il ruolo dell’aeroporto “Pio La Torre” come snodo strategico per la Sicilia sud-orientale, integrando l’offerta di mobilità e rendendo Comiso un punto di riferimento per il trasporto aereo regionale.

Continua a leggere: Sconto voli residenti Sicilia, come avere lo sconto per il 2025