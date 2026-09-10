AEREO

Le spedizioni aeree dalla Cina verso l’Europa stanno vivendo una brusca frenata. Il dato più evidente arriva da Hong Kong, dove ad agosto 2026 i volumi diretti verso il mercato europeo sono scesi del 30% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

È un andamento in controtendenza rispetto al mercato globale. Secondo WorldACD Market Data, ad agosto il cargo aereo mondiale è cresciuto del 5% su base annua. Per questo il calo tra Hong Kong e l’Europa attira l’attenzione.

Spedizioni aeree da Hong Kong: il calo arriva al 30%

Il confronto con giugno rende il quadro ancora più netto. I volumi risultano inferiori del 24% rispetto all’ultimo mese prima delle nuove regole europee sulle importazioni di basso valore.

Dal 1° luglio l’Unione europea ha cambiato il trattamento doganale di molte spedizioni e-commerce. La misura interessa soprattutto i pacchi di valore contenuto, più legati agli acquisti online da piattaforme asiatiche.

Hong Kong, che gestisce una quota importante di questo traffico, ha risentito subito del cambiamento. Tra luglio e agosto le spedizioni aeree verso l’Europa sono diminuite di circa il 7%.

Nelle ultime settimane del mese sono però comparsi segnali di recupero. Tra il 24 e il 30 agosto i volumi sono cresciuti del 3% rispetto alla settimana precedente e del 6% rispetto al minimo di due settimane prima.

Dalla Cina continentale il calo è più contenuto

Anche dalla Cina continentale si registra una flessione, ma meno marcata. Ad agosto i volumi verso l’Europa sono diminuiti del 5% su base annua, dopo il -8% di luglio.

Considerando insieme Cina e Hong Kong, il traffico diretto verso l’Europa è sceso del 14% sia a luglio sia ad agosto.

Verso gli Stati Uniti, invece, lo scenario è diverso. Nello stesso mese i volumi combinati da Cina e Hong Kong sono aumentati del 13% rispetto al 2025.

Tariffe in discesa sulle rotte Asia-Europa

Il rallentamento si vede anche nei prezzi. Le tariffe spot sulle rotte Cina-Hong Kong Europa sono passate da circa 5,22 dollari al chilo tra maggio e giugno a 4,34 dollari ad agosto, con una riduzione vicina al 17%.

Il mercato mondiale resta in crescita, ma sulle spedizioni aeree legate allo shopping online dalla Cina l’Europa sta vivendo una fase diversa, che merita ancora di essere seguita.

Leggi anche: Cargo aereo, calano volumi e tariffe