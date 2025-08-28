AEREO

Logistica e spedizioni SHEIN compiono un passo importante verso la sostenibilità grazie a un nuovo accordo con Lufthansa Cargo, leader nel trasporto merci aereo.

Il protocollo, firmato il 19 agosto 2025, punta a trasformare le spedizioni sostenibili SHEIN grazie all’impiego del carburante sostenibile per l’aviazione (SAF), riducendo in modo tracciabile le emissioni del trasporto aereo internazionale.

Logistica SHEIN e Lufthansa Cargo per spedizioni sostenibili nel trasporto aereo

Il Memorandum of Understanding prevede che entro sei mesi vengano adottate misure concrete per introdurre il SAF nei voli Lufthansa Cargo dedicati alle spedizioni SHEIN.

Questa collaborazione segna un’evoluzione importante per la logistica SHEIN, rendendo il trasporto aereo un pilastro della strategia di sostenibilità del brand.

Lufthansa Cargo fornirà a SHEIN certificati ufficiali di “Prova di Sostenibilità”, che attestano in modo verificato le riduzioni di CO₂ rispetto al carburante tradizionale, garantendo trasparenza nelle spedizioni sostenibili SHEIN.

Carburante SAF per logistica SHEIN e spedizioni aeree sostenibili

Il carburante sostenibile SAF è al centro della strategia con cui la logistica SHEIN punta a ridurre le emissioni del trasporto aereo.

L’azienda mira a rendere più sostenibili le proprie spedizioni internazionali, integrando carburanti alternativi, ottimizzando la flotta e sviluppando soluzioni innovative per abbattere l’impatto ambientale.

Secondo Ethan Shen, Direttore Generale Global Fulfillment di SHEIN, il SAF è solo il primo passo: la logistica deve diventare sempre più efficiente per garantire spedizioni sostenibili SHEIN a livello globale.

Lufthansa Cargo e il supporto alla logistica SHEIN per spedizioni green

Per Lufthansa Cargo, la partnership con SHEIN conferma l’impegno verso un trasporto aereo sostenibile. Il CEO Ashwin Bhat ha evidenziato che questa collaborazione dimostra come sia possibile coniugare affidabilità delle spedizioni e riduzione delle emissioni, rafforzando SHEIN con soluzioni innovative e certificate.

Tracciabilità delle spedizioni sostenibili SHEIN

Il protocollo non riguarda soltanto il carburante, ma anche la gestione dei dati. Logistica SHEIN e Lufthansa Cargo collaboreranno per migliorare la tracciabilità delle spedizioni sostenibili SHEIN, scambiando dati ambientali e operativi per garantire una rendicontazione precisa delle emissioni legate al trasporto aereo.

SHEIN e spedizioni sostenibili: obiettivo a lungo termine

La collaborazione tra logistica SHEIN e Lufthansa Cargo rappresenta l’inizio di una strategia a lungo termine per sviluppare spedizioni sostenibili SHEIN sempre più innovative ed efficienti.

Il trasporto aereo internazionale diventa così parte integrante della transizione green della logistica globale, unendo velocità, affidabilità e riduzione dell’impatto ambientale.

