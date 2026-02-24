AEREO

Il settore aerospaziale rappresenta oggi uno dei comparti più strategici e dinamici dell’economia italiana. Innovazione, ricerca, digitalizzazione e sostenibilità stanno trasformando questo ambito in un motore di sviluppo capace di generare occupazione qualificata e crescita territoriale.

In questo scenario si inserisce l’iniziativa promossa dal Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA), che per il 2026 propone alle scuole secondarie di II grado il programma di orientamento:

“L’aerospazio: un’opportunità di crescita per i giovani talenti”

Un progetto pensato per avvicinare gli studenti al settore aerospaziale, ampliando le loro prospettive formative e professionali e mostrando come anche in Puglia sia possibile costruire carriere altamente qualificate.

Settore aerospaziale: perché è strategico per il futuro dei giovani

Il settore aerospaziale è oggi sinonimo di:

alta specializzazione tecnologica

ricerca avanzata

innovazione digitale

forte domanda di tecnici e tecnologi qualificati

La Puglia si è affermata come polo di eccellenza nazionale e internazionale, grazie alla presenza di imprese innovative, laboratori di ricerca e infrastrutture dedicate alla sperimentazione.

Per i giovani, questo significa una cosa molto concreta: opportunità reali di lavoro e crescita professionale in un comparto in espansione.

Il ruolo dell’ITS Academy nel settore aerospaziale

Un elemento centrale del programma è l’offerta formativa dell’ITS Academy Mobilità Sostenibile e Aerospazio, che rappresenta un ponte diretto tra scuola e mondo del lavoro.

L’ITS Academy propone percorsi tecnici altamente qualificanti, costruiti in collaborazione con le imprese del settore aerospaziale, con:

formazione laboratoriale avanzata

docenti provenienti dal mondo produttivo

stage e tirocini in azienda

elevati tassi di occupazione post diploma

In un mercato che richiede competenze tecniche sempre più specialistiche, la formazione ITS si configura come una scelta strategica per entrare rapidamente nel settore aerospaziale.

Una giornata immersiva nel mondo dell’aerospazio

Il programma di orientamento del DTA si sviluppa nell’arco di una giornata e coinvolge tra 60 e 90 studenti per incontro, con un massimo di 30 partecipanti per scuola.

Durante l’esperienza gli studenti potranno:

incontrare esperti del settore aerospaziale

dialogare con ricercatori e giovani imprenditori

partecipare a laboratori di autovalutazione delle competenze

visitare impianti produttivi e centri di ricerca

Tra i momenti più significativi è prevista la visita al Grottaglie Airport Test Bed, infrastruttura dedicata alla sperimentazione e all’innovazione nel campo dei velivoli unmanned (droni).

Qui i ragazzi potranno osservare da vicino attività di ricerca avanzata e comprendere come nascono le tecnologie del futuro nel settore aerospaziale.

Imprese e territorio: un ecosistema che investe nei talenti

Il programma vede il coinvolgimento diretto delle imprese socie del Distretto e della Fondazione ITS, consapevoli della crescente difficoltà nel reperire figure professionali specializzate.

L’orientamento nel settore aerospaziale assume così una doppia valenza:

guidare i giovani verso scelte consapevoli e coerenti con le proprie attitudini; rafforzare il sistema produttivo regionale intercettando nuovi talenti.

Le aziende coinvolte ospiteranno alcuni studenti nelle proprie sedi, offrendo un’esperienza concreta a contatto con tecnologie avanzate e ambienti altamente innovativi.

Settore aerospaziale e PNRR: un investimento sul futuro

L’iniziativa rientra nella convenzione tra DTA e Fondazione ITS finanziata nell’ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, Investimento 1.5 dedicato al potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy.

Un investimento strategico che conferma come il settore aerospaziale sia considerato centrale per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese.

Come partecipare al programma di orientamento

Sono ancora disponibili posti per le scuole interessate a partecipare alle attività di orientamento nel settore aerospaziale.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: [email protected]

Settore aerospaziale: una scelta concreta per il futuro

Il settore aerospaziale non è solo innovazione tecnologica: è una reale opportunità di crescita personale e professionale per i giovani che vogliono costruire competenze solide e spendibili.

Grazie al programma del DTA e dell’ITS Academy “Mobilità Sostenibile e Aerospazio”, la Puglia si conferma un territorio che investe nei talenti e crede nel loro potenziale.

Scegliere oggi il settore aerospaziale significa scegliere un futuro fatto di competenza, innovazione e opportunità concrete.

